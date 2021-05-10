立法會大樓明年起擴建　頂樓加建4層、露天花園起10層　造價未明

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-10 14:18

選舉改制後，立法會由70席增加至90席，目前立法會綜合大樓內的辦公室供不應求，需要擴建。立法會行政管理委員會今日（10日）開會討論，主席梁君彥表示，會上通過支持政府提出的擴建方案，並召開了包括全體議員的特別會議取得同意，政府之後會研究詳細方案。 梁君彥指，方案建議在立法會大樓頂層位置加建4層，並在大樓面向立法會道一側的一樓三角形花園位置，向上擴建至10層樓高，預料工程2025年中完成。他提到，目前10樓辦公室需要騰空作工地，日後很可能租用鄰近地方供45名議員作辦公室。

料明年中展開工程

梁君彥在會議結束後見記者，指經過研究後，認為立法會秘書處的工作涉及重要服務，「不可能出晒去（搬離大樓）」，初步認為將議員辦公室遷出大樓，並在今個月內由立法會行管會研究哪個方案更理想。

梁君彥指，立法會聽取了政府方面就擴建方案的介紹，指由於立法會本身已預留了擴建空間，決定在大樓現址加建4層，並將露天花園加建10層，順利的話工程明年中展開，而各議員已同意方案。他補充指，立法會用地一向由政府負責，政府將與立法會的秘書處成立小組研究，盡量壓縮工程進度，但目前未知造價。

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施工時間晚7朝7 將為45名議員租外間辦公室

梁君彥提到，預料日後需要為45名議員租用辦公室，會再考慮租用安排。施工時間方面，梁指沒有會議時，由晚上7時動工至明早7時，在公眾假期及非會議時間進行，強調工程不會影響立法會的日常運作。

他又指，早前曾研究過借地興建新翼，但今次的永久方案能一次過解決所有問題，而且借地方案經檢視後，在時間及成本效益方面都不夠目前的方案好。