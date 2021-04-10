梁君彥稱建制與政府開會火花四射　非橡皮圖章　議會仍有不同光譜

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-10 11:19

涉及修改本港選舉制度的《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》下周三（14日）將提交立法會首讀。立法會主席梁君彥今（10日）表示，草案完成首讀後，立法會早前就修改選舉制度設立的小組委員會將轉為法案委員會，隨即於下周六（17日）開會。他說，已預留至少數十小時會議時間逐條審議條例，相信議員有足夠時間詳細審議。 梁君彥在商台節目上指，選舉改制並非要排擠任何人，只是要求參選者愛國愛港，相信來屆立法會仍會有不同光譜的人士。他又說，建制派也會批評政府施政，與政府開會時火花四射，並非「橡皮圖章、求求其其」。

若有人覺得爭取數票提名是屈辱 則不應參選

來屆立法會在選舉改制後將增至90席，當中將新增40席選委會議席，梁君彥稱，選委會有不同專業及階層人士，具足夠代表性，加上選出來的議員將會是愛國愛港人士，除配合政府施政外，亦要負責監督和制衡政府，希望大家在與政府互動下，理性地解決香港深層次矛盾。

梁君彥認為，只要有心參選立法會，要在選委會五個界別各取至少兩票提名，並非十分困難的要求，相信日後一定有不同光譜人士進入立法會。他又指，作為議員需要面對不同聲音，包括公眾批評和謾罵，如有人覺得爭取數票提名是屈辱的話，應考慮不要參選。

梁君彥：中央修例助香港重回正軌 否則只會車毀人亡

對於有批評指修改選舉制度是削弱議會民意代表性，屬民主倒退，梁君彥回應指，第五屆立法會起已開始出現亂象，至第六屆情況更甚，「鐘擺去到最盡，任何野都要返番嚟中間」。他續稱，當時的民主令議會「咩都做唔到」，「為咗一條唔係太可怕、無咩事嘅條例，倒屎倒尿。」梁君彥又形容，近年香港民主「出了軌」，中央修例助香港重回正軌，否則只會車毀人亡。

梁君彥強調，修改選舉制度並非要排擠任何人，只是非愛國愛港者不能入閘，相信這屬世界標準。他稱，反對派中也有愛國者，只是過去數年被激進反對派「佔領山頭」，而建制派中反對政府的聲音比比皆是，很多議員都就政府施政有問題的地方發聲，鞭策政府。

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議員被逐離場時自行離場 不會觸及「停賽」機制

被問到如何評價目前建制派的質素，梁君彥指，建制派非常努力，只是由於過去泛民「拉布」、「搞破壞」，有些建制派希望減少發言，盡快通過法例，以致市民未必了解他們的言行。他形容，建制派與政府開會時火花四射，並非橡皮圖章，又稱過往議會是「熱廚房」，相信今次修例後，可吸引更多有心有力的專業人士加入議會，甚至政府。

立法會上月通過修訂《議事規則》，引入「停賽」機制，主席可暫停行為極不檢點議員的職務。梁君彥解釋，設「停賽」機制的做法是參照英國等其他議會，如議員被逐離場時願意自行離場，則不會觸及「停賽」機制，但若被逐離場後不願離場，需要保安抬走，則屬行為極不檢點。

料日後立法會維持4年一屆 改1月上任

梁君彥指，選舉改制後，今屆立法會任期延長3個月至明年1月，有空間處理民生議題，不過由於民生議題眾多，加上須處理選舉修例，他已與特首林鄭月娥達成共識，立法會將於暑假繼續開會。他預計，日後立法會將維持每4年一屆，改為在1月上任。