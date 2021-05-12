沙半山手記｜特首戰「跑馬仔」戰鼓打響　竟是一幅「八駿圖」！

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-05-12 07:00

花開花落，江山代有人才出。北京出手大改香港政制後，選舉安全系數提升至99.9%，民主派被排除在外，建制各路人馬競爭之激烈未減，行政會議成員湯家驊早前以「魔鬼論」力撐林鄭連任，「梁粉」張志剛即反擊，批評湯言論「偷雞唔到蝕渣米」，更梁振英「代言人」上身，強調CY重出江湖選特首不存在「降格」，兼任政協副主席更可直達北京，一場坊間慣常形容為「跑馬仔」的港版特首戰，似乎已由暗爭轉為明鬥！ 不過，覬覦特首寶座又豈止兩任特首，我沙半山耳聽八方，在政商界算是略有人脈，綜合各路消息，今次特首戰至少有八名潛在人選，背後各有勢力支持，有政界人士形容，醞釀中的選戰，外人觀賞如同在看一幅「八駿圖」。

林鄭月娥：

林鄭月娥上任特首之初可謂順風順水，與溫和民主派關係甚佳、施政尚算暢順，但修例風波一役，令香港陷入前所未見的「完美風暴」，政圈一度傳出她被撤換，即使留下來亦難望連任。不過，隨着中央去年主動出手訂立《港區國安法》，林鄭積極配合落實，過去一年愈戰愈「紅」、言必中央，被形容是「將功補過」，亦逐漸回復「好打得」本色。她去年11月受訪時，就自言已「重拾自信」，亦對社會動盪不感內疚，反問：「我做錯了甚麼？」

在任特首爭取連任一向有優勢，林鄭最近親自上陣主持《選委界別面面觀》，與40名選委交流，就被視為「曲線拉票」之舉。多名建制人士均指，林鄭希望爭取連任之心頗為明顯，但最終能否過關，決定權還是在北京手上。

除了林鄭以外，各路人馬亦已蠢蠢欲動，綜合政界消息，特首「跑馬仔」熱門人選，除了林鄭月娥（一），還有前特首梁振英或財政司司長陳茂波（二）、金管局前總裁陳德霖（三）、行政會議召集人陳智思（四）、新民黨主席葉劉淑儀（五）。



其他較冷門的馬匹，還包括港交所前行政總裁李小加（六）、行政會議成員李國章（七），連立法會議員陳健波（八）亦是人選之一。

梁振英／陳茂波：

目前最活躍的「跑馬仔」人選，非全國政協副主席、前特首梁振英莫屬。「梁粉」張志剛早前受訪，指梁振英若參選特首不存在「降格」，反而有直達北京的「優勢」，甚至指若兩者難以兼顧，相信CY寧可辭任政協做特首，為對方再次參選鳴鑼開道。

不過，政圈對梁振英會否真的去馬有不同解讀，有人認為CY只是替陳茂波「打掩護」，倘若陳茂波未能把握良機，就乾脆由梁振英重新披掛上陣，否則就讓財爺再上一層樓，簡而言之，二人被視為同一路人馬， 兩者互為犄角，伺機而動。有資深政協形容，梁振英有想「捲土重來」的心態：「當年民主派發起ABC運動（Anyone But CY），指梁振英是社會撕裂元兇，說任何人做特首都比他好，你看，現在社會不是更撕裂嗎？」

有人戲言，個別建制中人也打算發起新「ABC」運動，但今回不是（Anyone But CY）， 而是（Anyone But Carrie），Carrie，林鄭的洋名是也。

梁振英最近頗為活躍，包括在網上重提當年設立文化局的建議，強調「變革由政府職能權責開始」，彷彿發表競選政綱；他連發多個帖文，指過渡房屋達標存疑，「變招是刻不容緩」，針對的似乎是現屆政府解決房屋問題不力，而這正正是CY最着力的議題。

亦有政界人士說，梁振英未必會親身上陣，而是擔當「造王者」的角色，「梁醒波」一詞不徑而走。現任財爺陳茂波是「梁粉」，當年曾提名梁選特首，近幾年陳茂波擔任政府大掌櫃後，累積一定民望，而且他在政圈人緣不錯，為人謙和，相信「梁營」亦可能支持他出戰。

不過，有熟悉國情人士表示，北京極渴望推薦一位能夠「大破大立」的雄主來治理香港，力圖為大亂後的香江，走上大治的坦途，然而數香江深層次矛盾中，重中之重莫過於房屋，可是，有膽色一手單挑地產霸權，另一手力抗土豪鄉紳，似乎林鄭未必有此膽色及魄力，數風流人物，恐怕僅梁振英有此能耐云云…..。

陳德霖：

金管局前行政總裁陳德霖，在2017年行政長官選舉已有風聲傳出會參選，最後未見身影。政界人士近日重提舊聞，說他在去年10月在灣仔購買辦公室，面積近千平方呎，疑似成立競選辦，惟他本人否認。後來亦有報道指，陳德霖原來是成立電子貨幣公司。

政界中人說，金融背景的陳德霖，如擔當特首，既是優點也是缺點，因陳有個別大地產商支持，但親商在現時政局下卻不會有利。有建制派形容，陳德霖的中央信任度並不算突出，這點亦是他的致命傷。

有認識港澳工作人士分析，北京未必樂見陳德霖出戰，因為陳德霖一旦拼上「梁營」人士的選戰，大有重蹈2012年選戰之覆轍，即商界唐英年惡鬥親中梁振英，大有激化當前香港政局之虞，故深孚巨賈財閥眾望的陳德霖，此時此刻橫空殺出，恐怕不是一件美事 !

陳智思：

以「萬年黑馬」來形容陳智思絕不為過。修例風波後，身為行政會議召集人陳思智曾稱自己刻意低調，避免外界以為他想參選，但有政界中人留意到，陳思智近來較多曝光於公眾視線，出席各種參觀、論壇活動，亦現身電視節目談論做特首的理想條件，認為特首「要得到中央和香港人信任」。

政界流傳，陳智思甚得前特首董建華歡心，早前他亦有出席董生牽頭的團結香港基金活動，討論他最在行的藝術文化與商業發展。

不過，陳智思一直堅稱「絕無興趣」參選，不會全職做政府工作，曾形容「特首黑馬」稱號「害我多過幫我」。有資深建制指，陳智思是林鄭智囊、友好，若林鄭想爭取連任，不見得他會參選，直言經過修例風波一役，陳智思不時成為建制派在內部的批評對象，加上其家族網絡植根泰國等因素，對他參選似乎不是有利因素。

葉劉淑儀：

說到參選行政長官，新民黨主席葉劉淑儀絕對不陌生，她曾經在2012及2017年曾報名參選，最終未能得到足夠提名。

有兩名建制派人士不約而同指，今次葉劉成功的機會可能較之前大，因為在「國安新形勢」下，葉劉的政治立場「過硬」（意指堅定），曾任保安局局長的她在國安新系統之下更顯得如魚得水。加上葉劉履歷出眾，既有豐富政府工作經驗，亦有立法會經驗，更是經歷直選洗禮，在政壇上較為少有。

葉劉近月亦相當有話題，有人形容她在「大事大非之下相當勇悍」，在新疆棉花事件、在國際會議上針對台灣問題，均緊貼中央立場不讓步，在政圈得到不少支持。

李小加：

政界「八駿圖」亦有一些較少見的人物，但實力同樣不容忽視，李小加就是其中之一。原定今年約滿港交所行政總裁的李小加，去年突然宣布提早卸任，在政界掀起一陣風聲，各方猜測是否會參選特首。

不過，李小加去年底被問到會否參選時，就說自己對金融工作仍十分有激情，「不會離開行業」，而他退任後積極推動「滴灌通」計劃，透過數碼平台將資金引導向內地中小企。

有政圈人士指，李小加是少有同時熟悉內地、又熟悉香港的人選，甚至有人形容他是「新香港人」代表。不過，《行政長官選舉條例》之中有連續在港居住不少於20年的規定，早年在外地工作的李小加是否合資格仍有疑問，而他未能說上流利廣東話，兼且他家人多在美國，或成障礙。

李國章：

本身是醫生的李國章曾任中文大學校長、教育統籌局局長，現在又是行政會議成員，絕對有能力問鼎特首之位。作風強悍的李國章，一直被視為特首黑馬，2019年修例風波期間，政界一度盛傳北京想他臨危受命，頂替林鄭，更有小道消息繪影繪聲稱，當時李國章親自拍下一段普通話短片，並配上字幕，介紹自己理念，話說是向北大人作自我介紹云云……但此後就沒有下文。



李國章現年75歲，年齡可能是擔任特首一大考慮，且看「亞瑟王」是否有意。

陳健波：

建制有兩個「波」，陳茂波和陳健波，都是財金會計行業出身。如果陳茂波是特首戰熱門人選，財委會主席陳健波則是「大冷門」。



消息人士表示，幾個月前北京有人諮詢過陳健波的參選意願，惟之後發展不明。有人評估，陳健波過去兩屆立法會表現勇悍，在擔任財委會主席期間，敢與泛民硬碰，果斷剪布。2020年「內會風波」受命主持內會會議，據聞就是有關方面點名由他擔此「重任」，趕走抗議的民主派議員，讓李慧琼當選內會主席，令人印象深刻。

「澳門模式」或成選項

沙半山一直熱衷打探政圈奇聞異趣，分柝箇中來由。今回特首選戰和過去歷屆大不相同，畢竟經歷完大動亂之後，無縫接連發生大瘟疫，750萬香江人飽嚐苦澀辛酸，倘若在選戰中再受折騰，未必是北京所冀願，故有消息指北京希望今回選戰是仿傚「澳門模式」，即初段不論有多少人吹風入閘，最終僅一人參選，務求避免選戰演變為熱戰。換言之，所謂八駿亮相，可能只是在「沙圈」慢步，展示千姿百態，博取青睞，果真最終能入閘開跑的，或許僅一匹駿馬奔馳 !

以上傳聞早已為政圈帶來不少話題，有政界人士笑言，似在看一幅生龍活虎的「八駿圖」。不過，國畫大師徐悲鴻從沒有畫過「八駿圖」，頂多只畫過「六駿圖」而已，然而當下淘寶網最暢銷竟是後世杜撰的「八駿圖」，難道今回特首選戰風聲，多少是後人偽作？哪些是鏡花水月? 哪些夢幻成真 ? 半山暫不敢魯莽揣測，且容日後發展自有分曉。