選舉改制｜曾參選2012特首選舉　何俊仁：改制後再無有意義競爭

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-11 22:25

全國人大今日（11日）通過有關《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，修改香港選舉制度。其中選舉委員會人數將增至1,500人，將新增第五界別。行政長官候選人須獲得選舉委員會不少於188名委員提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。 民主黨前主席何俊仁於2010年曾與中聯辦談判政改，其後放行方案於立法會通過，並於2012年取得188張提選委提名票入閘參選。他接受《香港01》訪問時提到，事情發展到今日令人痛心失望，改制是「完全關閘」，日後特首選舉不會再出現有意義的競爭。同樣是188張提名票，他認為新制度下當年民主派可推舉一名候選人的情況不會復見。

何俊仁表示，改制後的特首選舉，民主派現實上不可能拿到足夠提名，「一個界別都足以DQ你」。（余俊亮攝）

如參選立法會都要五界別提名 「唔知仲選嚟做乜」

何俊仁表示，當年民主黨同意政改，將特首候選人門檻由100人提升至150人，因為起碼民主派都可以提名一位候選人，有一位代表到五、六成選民（民主派支持者）的候選人競選，尚且有「起碼的競爭」。可是如今這麽一改，在新制之下特首參選人在每個界別都要拿到15張提名票，而一些界別如工商金融界、新增的第五界別由人大、政協和「有關全國性團體香港成員」組成，這些界別向來由建制派包辦，民主派現實上不可能拿到足夠提名，「人大政協冇可能拎到（提名），商界最多都係一、兩票，可以話（民主派）完全入閘無望，一個界別都足以DQ你」。他指，日後就連入閘參選特首，都要經過重重篩選，「用我哋十年前講法，即係曾鈺成對曾德成、范徐麗泰對譚惠珠」。

2010年5月24日，民主黨時任主席何俊仁、副主席劉慧卿、立法會議員張文光，跟中聯辦主任李剛、法律部部長馮巍、法律部副部長劉春華會面。何俊仁指，當年民主黨接受政改，是因為未觸及他們的根本原則。（中聯辦圖片）

何又表示，目前不確定日後立法會選舉是否也要五界別提名，但如果屬實，連參選立法會都要向人大政協拜票，「如果選舉制度去到咁屈辱，（民主派）就真係唔知道仲參選嚟做乜」。他指，他所了解的民主黨向來會兼顧現實，當年放行政改通過，因當時未觸及他們一些根本原則。可是如果日後連參選立法會都要一跪再跪，捨棄基本原則，變成中央可實質控制的人，「（如果仍參選）咁仲搞民主黨嚟做乜，不如解散咗佢，做民建聯好過」。

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼

「所謂漏洞就是他們會輸的選舉」

何俊仁估計，促成今次中央改制的最大原因，不是修例風波，而是2019年區議會選舉建制派大敗，令北京顏面盡失。「可能計過條數，大灣區投票都未夠贏，選票做手腳又好難冇人發現，所以直接用政法系統改制度」。他又指，可能在北京眼中，所謂「制度漏洞」就是一個他們放心不下、可能會輸的選舉。