特首選舉門檻大增　須5大界別各取15提名　泛民入閘機會渺茫

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-11 17:04

行政長官選舉委員會料於今年九月舉行，根據《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，特首參選人入閘門檻將大幅提高。在新例下，選舉委員會由去屆1200人增至1500人，提名門檻為相應由現時的150張提名增至188個提名，增幅逾兩成。 除了總提名票增加，選委會組成由過去的四大界別改為五大界別，而新增的第五界別將由港區全國人大代表、港區全國政協委員和全國青聯等全國性團體香港成員組成，參選人須從五大界別各取至少15票提名票，才符合入閘資格。對泛民來說，這無疑是難度更高的「大門檻」，日後能成功參選的機會更低。

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第五界別涵「全國性團體」 第四界別「區域組織代表」變「地區組織代表」

根據人大決定，選舉會將由現時的四大界別改為五大界別，包括第一界別「工商、金融界」、第二界別 「專業界」、第三界別「基層、勞工和宗教等界」、第四界別「立法會議員、地區組織代表等界」，以及新增的第五界別「香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」。

人大《決定》中，未有列明五大界別的具體詳情，但從界別名稱分析，第三界別少了「社會服務」，但多了「基層」組別，未知僅屬名稱變動，還是實質組成人員改變。

本來統稱為「政界」的第四界別，原本包括立法會議員、區域組織的代表（區議員及鄉議局正、副主席）、港區全國人大代表以及港區全國政協委員的代表（51席），現變成「立法會議員、地區組織代表等界」，料改由立法會議員和社團代表組成。政圈盛傳，該界別內現時由區議員互選產生的117個席位，將被剔除。

港區全國人大代表及港區全國政協委員則移至第五界別，加上「全國性團體香港成員的代表界」，即在全國青聯、全國婦聯內居要職的港人。現時36名港區全國人大代表均自動成為選委，估計港區全國政協委員的席位亦會大增，不再只有51席。

第一、第五界別料成不獲北京祝福者「天塹」

外界關注，日後不獲「祝福」的候選人及泛民主派能否人閘。翻查去屆特首選舉，取得179票入閘的胡國興只取得第二、三和四界別提名，沒有第一界別的提名票。另一參選人曾俊華取得160票入閘，當中亦只有9人來自第一界別。政圈估計，增加第五界別及提高入閘門檻後，不獲「祝福」的建制派及泛民入閘機會更低。

《決定》同時規定，設立香港特別行政區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格，確保候選人資格符合香港基本法、港區國安法、全國人大會常委會關於香港基本法第一百零四條的解釋和關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定以及香港特別行政區本地有關法律的規定。