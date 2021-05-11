區議員宣誓︱公民黨再失一員　黃大仙劉珈汶退黨　將辭任區議員

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-11 13:25

涵蓋區議員的公職人員宣誓修例草案，最快周三（12日）在立法會三讀通過，多名民主派近日陸續辭職。其中公民黨退黨潮未止，黃大仙區議員劉珈汶今（11日）宣布退黨，並計劃於「最後一刻」辭任區議員。 她解釋，宣誓修訂條例通過在即，作為區議員，可做之事少之又少，議會制度崩壞至此，她未能「卑躬屈膝」。她感謝公民黨一直以來的栽培及照顧，縱分道揚鑣，相信他們會砥礪前行，摸索新方向。

梁家傑稱理解：感謝付出

現年26歲的劉珈汶，於2019年參加黃大仙區議會橫頭磡選區，以逾一千票之差擊敗「地膽」、民建聯黎榮浩。



劉珈汶今日在Facebook表示，對無法履行競選承諾，完成4年任期，充滿無奈、愧疚與不捨，向市民衷心致歉。她稱不欲完成無理的宣誓要求，在日漸敗壞的區議會內「委曲求全」，又稱從街頭、立法會至區議會，已經容不下任何異見聲音。

公民黨主席梁家傑回應指，尊重和理解劉珈汶的決定，感謝她對香港民主運動和公民黨的付出。近月多名區議員退出公民黨，自3月起已先後有7名區議員退黨，包括黃文萱、鄭文杰、李予信、李煒林、畢東尼等，連同劉珈汶在內，公民黨在九龍東的區議會議席由原本5席，減至1席，僅餘觀塘景田王嘉盈一人。