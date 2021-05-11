民陣涉違社團例︱鄧炳強：民陣無提交所需資料　不排除採執法行動

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-11 17:43

警方早前向民陣發信，指懷疑民陣違反《社團條例》的規定，要求民陣提交歷來舉行遊行次數、資金來源等資料，但民陣拒絕逐一回應。警務處處長鄧炳強今日（11日）出席灣仔區議會時表示，民陣的回覆沒有提交所需資料，現正與律政司研究，不排除有進一步行動。 有記者追問民陣遭取締會否是選項之一，鄧炳強重申，需與律政司詳細研究。

反修例事件約2,500人被控

警方早前要求民陣提交，由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料、民陣成立以來的收入來源及開支等；民陣召集人陳皓桓在5月初回覆警方，指有些資料年代久遠，根本不可能找到，因此不可能逐一回應警方提問。

鄧炳強今日在灣仔區議會上表示，民陣沒有提供警方要求的資料，警方正與律政司研究下一步行動，不排除會有執法行動。

他今日向區議會報告罪案情況，指本港今年首季錄得14,779宗罪案，較去年同期下跌約一成。鄧又說反修例事件至今有10,250人被捕，其中2,500人被檢控，1,200人要承擔法律後果。

港區國安法方面，鄧炳強指，至今有超過100人因涉嫌違反國安法被捕，超過一半已被檢控，警方會竭力維護國家安全，防範暴力死灰復燃、「孤狼式襲擊」及外部勢力透過香港代理人危害國家安全，並不斷檢視本港的安全風險，果斷執法。

「結束專政」口號違國安法？ 鄧：視乎內容、動機

鄧炳強又說，已收到支聯會在維園舉辦六四集會的申請，至於會否發出不反對通知書，就要根據《公安條例》及疫情控制的法例處理，由於疫情控制法例可能有變動，會留待較接近計劃舉行集會的日期再評估及決定。

被問到集會期間高叫「結束一黨專政」的口號會否違反《港區國安法》，鄧炳強指，要視乎口號內容、場合、在場人士反應及動機而定。