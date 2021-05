葉劉淑儀：林鄭「一定想」爭連任　為國家受制裁「或許有優勢」

撰文: 林劍 最後更新日期: 2021-05-12 16:20

特首選舉隨着近日行政會議成員湯家驊發表「魔鬼論」、梁營中人張志剛接受《香港01》專訪時大讚梁振英再任特首的好處,意外地「提早開打」。新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀近日接受訪問時,表示相信林鄭本人一定有意連任,而如果她真的爭取連任「或許」有一定優勢,但葉劉拒絕表態個人是否支持林鄭連任。

政協副主席梁振英若參選 要待中央認為是否恰當

全國政協副主席董建華牽頭的網媒《思考香港》今日(12日)刊出葉劉淑儀的專訪。葉劉被問到林鄭是否特首「跑馬仔」參與者之一,直接回答指:「當然是的,我相信她一定想的。」至於全國政協副主席、前特首梁振英是否「回朝」的問題,葉劉拒絕評論,因為目前的確沒有法律列明全國政協副主席不能參選:「這些要看中央認為是否恰當。」她指出,選委會新設的總召集人是很重要的職位,要由國家級領導人出任,而香港只有兩人符合資格,即梁振英及另一位前特首董建華。

指林鄭盡忠職守而受制裁 「一家都受影響」

國家主席習近平今年1月聽取林鄭月娥述職期間,提出堅持「愛國者治港」原則,又讚揚林鄭月娥展現愛國愛港情懷。被問到林鄭如再參選是否有優勢,葉劉表示「或者是的。」她指,林鄭作為作為特首,國家訂立《國安法》也須由特首落實,特首擔任香港國安委主席;國家完善選舉制度,也是特區政府幫忙落實。「林太都盡忠職守,林太亦受了制裁,可說為國家付出一些代價。所以我覺得國家主席這樣表揚她都應該的,甚至(林鄭月娥)一家都受到影響。」

至於個人是否支持林鄭連任,葉劉淑儀指不方便評論,因對方是行政會議的主席,亦是自己上司。至於現屆政府近四年的施政表現是否合格,葉劉則指:「只可以說挑戰很大,挑戰大過特區的能力,整個特區政府的能力。」

張志剛近日大談梁振英如再選特首的「優勢」,引起政圈熱議。(資料圖片)

對湯家驊「林鄭最開放」說法有保留:委任幾個人是不足夠的

湯家驊日前接受《思考香港》專訪時,率先表態力撐林鄭留任,又讚對方是「最開放」的特首,葉劉淑儀卻對「最開放」的說法有保留,「我不知為何他(湯家驊)說她(林鄭月娥)最開放,不知是否她委任了泛民的羅致光(當勞福局局長),湯家驊都是來自泛民。但如果做更大的團結工作,委任幾個人是不足夠的。」

湯家驊當時受訪期間,引用英文諺語「the devil you know better than the devil you don't(跟認識的魔鬼打交道,總好於跟不認識的魔鬼打交道,意即「做生不如做熟」)」,引起熱議,梁營中人張志剛亦指這樣形容自己的「政治老闆」並不恰當。葉劉淑儀也認為湯家驊這樣說會很「蝕底」:「我推銷23條時,不為意引述了一句英文的諺語『The devil is in the detail』,魔鬼在細節,即自己抹黑自己的條例是魔鬼,被人批評了很久,所以這些雖是湯大狀所說,常用的英國用語,但說出來是『蝕底』的。」葉劉指,說自己永遠不會再如此說話,但可能湯家驊沒受過類似的教訓。