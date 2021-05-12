葉劉淑儀：林鄭「一定想」爭連任　為國家受制裁「或許有優勢」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-12 16:20

特首選舉隨着近日行政會議成員湯家驊發表「魔鬼論」、梁營中人張志剛接受《香港01》專訪時大讚梁振英再任特首的好處，意外地「提早開打」。新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀近日接受訪問時，表示相信林鄭本人一定有意連任，而如果她真的爭取連任「或許」有一定優勢，但葉劉拒絕表態個人是否支持林鄭連任。

政協副主席梁振英若參選 要待中央認為是否恰當

全國政協副主席董建華牽頭的網媒《思考香港》今日（12日）刊出葉劉淑儀的專訪。葉劉被問到林鄭是否特首「跑馬仔」參與者之一，直接回答指：「當然是的，我相信她一定想的。」至於全國政協副主席、前特首梁振英是否「回朝」的問題，葉劉拒絕評論，因為目前的確沒有法律列明全國政協副主席不能參選：「這些要看中央認為是否恰當。」她指出，選委會新設的總召集人是很重要的職位，要由國家級領導人出任，而香港只有兩人符合資格，即梁振英及另一位前特首董建華。

指林鄭盡忠職守而受制裁 「一家都受影響」

國家主席習近平今年1月聽取林鄭月娥述職期間，提出堅持「愛國者治港」原則，又讚揚林鄭月娥展現愛國愛港情懷。被問到林鄭如再參選是否有優勢，葉劉表示「或者是的。」她指，林鄭作為作為特首，國家訂立《國安法》也須由特首落實，特首擔任香港國安委主席；國家完善選舉制度，也是特區政府幫忙落實。「林太都盡忠職守，林太亦受了制裁，可說為國家付出一些代價。所以我覺得國家主席這樣表揚她都應該的，甚至（林鄭月娥）一家都受到影響。」

至於個人是否支持林鄭連任，葉劉淑儀指不方便評論，因對方是行政會議的主席，亦是自己上司。至於現屆政府近四年的施政表現是否合格，葉劉則指：「只可以說挑戰很大，挑戰大過特區的能力，整個特區政府的能力。」

張志剛近日大談梁振英如再選特首的「優勢」，引起政圈熱議。（資料圖片）

對湯家驊「林鄭最開放」說法有保留：委任幾個人是不足夠的

湯家驊日前接受《思考香港》專訪時，率先表態力撐林鄭留任，又讚對方是「最開放」的特首，葉劉淑儀卻對「最開放」的說法有保留，「我不知為何他（湯家驊）說她（林鄭月娥）最開放，不知是否她委任了泛民的羅致光（當勞福局局長），湯家驊都是來自泛民。但如果做更大的團結工作，委任幾個人是不足夠的。」

湯家驊當時受訪期間，引用英文諺語「the devil you know better than the devil you don't（跟認識的魔鬼打交道，總好於跟不認識的魔鬼打交道，意即「做生不如做熟」）」，引起熱議，梁營中人張志剛亦指這樣形容自己的「政治老闆」並不恰當。葉劉淑儀也認為湯家驊這樣說會很「蝕底」：「我推銷23條時，不為意引述了一句英文的諺語『The devil is in the detail』，魔鬼在細節，即自己抹黑自己的條例是魔鬼，被人批評了很久，所以這些雖是湯大狀所說，常用的英國用語，但說出來是『蝕底』的。」葉劉指，說自己永遠不會再如此說話，但可能湯家驊沒受過類似的教訓。