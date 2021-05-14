民研調查：六成人指國安法限制學術自由　學者指反映市民不信政府

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-14 17:44

香港民意研究所於本月10日至13日透過「我們香港人」意見群組，以網上問卷方式訪問7,216人，結果經過反覆多重加權法處理後，有近六成受訪者認為《國安法》對本港學術自由帶來「好大」或「幾大」限制，26%受訪者則認為《國安法》為學術自由帶來很少限制或沒有限制。

四成人指大學管理層無努力保障學術自由

調查問到受訪者認為本港各間大學的管理層有多努力保障學術自由，在6,157名民主派支持者中，72%人認為各大學並無努力保障學術自由；723名非民主派支持者中，43%人認為各大學有努力保障學術自由，29%人認為並無努力。經過反覆多重加權法處理後，45%受訪者認為各大學並無努力保障學術自由，認為有努力的只有29%受訪者。

調查問到受訪者認為《國安法》對香港學術自由的限制有多少，在6,157名民主派支持者中，94%受訪者認為《國安法》對本港學術自由帶來「好大」或「幾大」限制；724名非民主派支持者中，亦有38%受訪者認為《國安法》對本港學術自由帶來「好大」或「幾大」限制，另有41%受訪者認為《國安法》對學術自由帶來「幾少限制」或「好少限制/完全沒有限制」。

整體而言，有近六成受訪者認為《國安法》對本港學術自由帶來「好大」或「幾大」限制，26%受訪者則認為《國安法》為學術自由帶來很少限制或沒有限制。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛指，政府雖多次指《公民權利及政治權利國際公約》、《基本法》下的權利受保障，認為是次調查結果顯示，政府似乎難以取信於香港人。