香港民研遷出灣仔辦公室　鍾庭耀稱財政穩定料仍可運作至少兩年

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-30 18:21

香港民意研究所今（30日）宣布將遷出灣仔辦事處，返回黃竹坑總部工作。香港民研主席及行政總裁鍾庭耀指，民研搬遷後會繼續民調工作，強調目前財政穩定，能繼續以自負盈虧方式營運至少兩年。 他說，民研會改善意見群組調查，令調查更科學化，並已加固資料系統，將資料加密放在雲端，加強保障。

鍾庭耀指，未來會改善「香港民研意見群組」的研究，向組群成員發表季度報告。（周皓宜攝）

鍾庭耀表示，民研一直有計劃遷至較大的地方並更新設備，適逢灣仔辦公室的業主有計劃更改辦公室用途，現時正是合適時機搬遷。他說，民研目前財政穩健，預計未來兩年民研可以自負盈虧方式繼續營運。他稱民研會繼續民調工作，搬遷後會維持每周兩次的民調記者會。

鍾庭耀指，未來會改善「香港民研意見群組」的研究，向組群成員發表季度報告，總結過去3個月曾參與的調查，並發展電子商討平台等。他說，留意到愈來愈多香港人會離港，將拓闊組群的社會背景及地域界限，身處海外的香港人亦可參與研究。

籌辦研討會討論民生政策

民研副行政總裁鍾劍華指，除恆常民調外，民研計劃舉辦研究會，與不同非政府組織及關注團體討論民生政策，包括早前已討論通識課程、最低工資及劏房租管等。

他說，香港現時失去立法會等討論平台，批評立法會可在1日內通過7條法例並非有效率，而是荒謬、「低質」，認為民研籌組討論平台具有重要性，希望以民調數據帶動政策倡議，冀政府正視意見，與社會各界展開溝通。

鍾劍華指，香港現時失去立法會等討論平台，批評立法會可在1日內通過7條法例並非有效率，而是荒謬、「低質」，認為民研籌組討論平台具有重要性。（周皓宜攝）

已加固資料系統 鍾庭耀：防盜用資料

警方就民主派初選案到民研辦公室檢走部份資料，民研早前入稟高等法院，要求取回受法律專業保密權保障，或與《港區國安法》無關的資料。鍾庭耀說，目前民研的法律團隊，正與律政司商討，相信會是最後一輪討論，若再無結果，料將進入法律程序。

他續指，民研已加固資料系統，將資料加密放在雲端，以免有不法分子盜用資料，或有執法人士濫用公權力構成麻煩。

回顧過去兩年的工作，鍾劍華稱，他對近年香港的情況感到十分失望及憤怒，每當有人提醒他：「做民調要小心啲」，也感到非常荒謬，「每次調查有三成九至六成人畀林鄭零分，唔係我作㗎。」