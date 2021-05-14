國安法｜烈顯倫指送內地審訊情況罕有　指對條文憂慮屬「誇大」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-14 19:18

立場親建制的終審法院前常任法官烈顯倫今天（14日）早上出席香港外國記者會早餐會，指在《國安法》規定下將港人送往內地審訊的3個條件，均屬極端的情況，又認為過往對於有關條文表達憂慮的人屬「誇大」。

烈顯倫早前提出司法改革，獲張曉明稱讚為「理性聲音」。（資料圖片）

批英國前法官煽風點火

烈顯倫指出，根據《國安法》，在三大情況下，經政府或者駐港國安公署提出，並報中央人民政府批准，可將犯人送往內地審訊，其中由國安公署負責立案偵查，最高人民檢察院指定有關檢察機關行使檢察權，最高人民法院指定有關法院行使審判權。烈顯倫指，條例提及的三大情況屬於非常極端和罕見，包括出現政府無法有效執行《國安法》的嚴重情況、涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況等。

曾任英國大法官及憲制事務大臣的范克林（Lord Falconer）曾形容有關條文，為香港法治製造「巨大漏洞」，烈濕網則批評范克林說法誇大，言論煽風點火。

被問到有親建制媒體曾促政府將壹傳媒創辦人黎智英送往內地審訊，有人因此擔心本港法院不可能作出「正確」裁決，烈顯倫認為有關說法純屬基於推測，「就好像審議《逃犯條例》的時候，有人說國安會跨境來香港抓人。」他促所有評論須基於事實。

黎智英及李柱銘等多名資深民主派人士，因參與前年的8.18和8.31兩場未經批准集會，先後在兩案被定罪，其中黎智英共被判囚14個月。烈顯倫讚揚區域法院處理案件時不偏不倚實踐普通法原則。