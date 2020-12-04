長毛梁國雄「護髮」終極勝訴　烈顯倫批裁決「離地」漠視監獄紀律

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄入稟控告懲教署，強逼男囚犯剪短髮屬性別歧視，終審法院11月26日裁定梁國雄終極勝訴。終審法院前常任法官烈顯倫周四（３日）撰文，認為法院裁決「離地」，質疑終院法官「盲目追捧」海外案例，似乎不關心裁決對監獄紀律的影響。

烈顯倫發表題為〈「法官是否管理監獄？〉的文章，指男性監獄相關規則在女性監獄並不適用，反之亦然，《性別歧視條例》未能套用於今次案件。他認同懲教署一方指，男士長髮不屬於傳統髮型，而男性監獄要求統一髮型是不想強調個人風格，與監獄紀律相符都是常識，批評法院似乎「離地」、只顧咬文嚼字。

烈顯倫指，法庭認為如果不引用《性別歧視條例》，而是引用《基本法》第25條中「香港居民在法律面前一律平等」來審理，裁決結果都是一樣，是將地區問題提升至國家層面，是「邀請律師肆意踐踏《基本法》」，「毫不考慮後果」。

烈顯倫又稱，終審法院裁決的影響，無疑是要放寬男性監獄對囚犯髮型的限制，且似乎不太關心裁決對監獄紀律的影響；另外梁國雄是在服刑後才提出申請，那時候可能頭髮也長了，質疑他是否出於善意，以及是否有甚麼目的，而法院裁定廢除髮型規定是否有助男性監獄管理。

他認為三個級別法院的法官只繞著海外判例打轉，漠視《普通法》在「一國兩制」的原則下運作的事實。長遠而言，抱持這種心態百害而無一利。

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梁國雄於2014年因示威被捕被判入獄，須剪掉一把長髮，他不滿懲教署做法，質疑要求男犯剪髮，女犯卻可留髮屬性別歧視而提出司法覆核，原審時更一度獲判勝訴，惟署方後獲上訴庭推翻裁決。梁國雄其後上訴到終審法院，五名法官一致裁定梁國雄勝訴，懲教署的做法違反《性別歧視條例》。