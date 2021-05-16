林鄭月娥：國安法後資金外流並非事實　私人財富持續增加

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-16 21:12

政府播出最新的兩集「選委界別分組面面觀」，特首林鄭月娥繼續和不同選委會界別內的人士對談。其中在金融界的一集，林鄭繼續盛讚香港是國際金融中心，在國家扮演獨特的地位角色，又借機反駁海外政客和媒體，指訂立《國安法》、改革選舉制度後移民、資金外流等等說法並非事實，反而本港存款金額、私人財富等正在增加。

笑言銀行界「唔會介意」選委會減少1席

在最新的兩集中，林鄭分別邀來香港零售管理協會前主席關百豪、中銀香港副總裁龔楊恩慈訪談。在和龔楊恩慈的對談中，林鄭表示修改選舉制度後，銀行界會和第一界別內許多其他分組一樣，席位由18席減至17席，但笑言相信銀行界「唔會介意」，因為既然工商金融界總選委議席維持300席不變，又須增加中小企席位，唯有在現有界別中各取走一席；林鄭又大談與內地與香港金融互聯互通重要性，大讚香港是得天獨厚的國際金融中心，又指國家希望「深化改革開放」，香港可扮演試驗田的角色。

她提到，中央為香港制訂《國安法》、改革香港選舉制度，「或多或少給了一些藉口，讓海外政客、西方媒體等意圖攻擊香港，說我們很多人打算移民、資金外流，諸如此類。其實並非如此，存款正在增加，而且我們所謂的私人財富，即AUM（按：管理資產總值），亦在持續增加。」

林鄭又「有感而發」表示，香港的金融監管向來「很依法辦事、很有標準、很有基礎」，金管局對於金融機構的監管很嚴格，但同時也會照顧他們的難處。龔楊恩慈表示同意，指有時大家會抱怨監管太嚴，但往往市場有風吹草動時，正因香港有很謹慎的監管、理財，對於銀行的穩定性、市民的信心都起著重要作用。她又大讚政府推出的「百分百擔保個人貸款計劃」，指市場反應正面，很能幫助有需要人士，多給他們一個選擇。

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零售業代表大吐苦水 指疫情下業界受創甚深

關百豪則在節目中，大吐苦水指疫情導致香港零售業銷售總值去年大跌，但話鋒一轉，隨即大讚政府的防疫抗疫基金、保就業計劃對業界幫助很大，認為特首有心幫助業界。林鄭表示，希望隨著疫情穩定下來，可繼續效寬社交距離措施、電子消費券可帶來消費的熱潮。關百豪也隨即表示感謝政府的消費券措施，但希望政府可盡快推出，林鄭承諾向相關同事反映此一意見。

關百豪又提到，租金仍是業界最頭痛的問題，去年5至6月期間，零售業舖位有兩成至四成的租金回順，讚揚「一部分業主」有同理心，體會業界的困難，但回順後仍是全球最高。他指，租金平均佔業界百分之30至50的支出，希望政府幫忙，林鄭表示會從供應上著手。關百豪提到，現時網上消費愈見普及，既然政府有意推動智慧城市，也可推出更多政策鼓勵業界向電子化、數碼化發展。

林鄭指，防疫抗疫基金中也有一部分專門的「遙距營商計劃」，資助商店使用更多網上營商的手法，但笑言逛街這個習慣，有一些功能是難以完全取代的，如看看商舖的設計、感受節日氣氛等。

新選舉制度下，登記為批發及零售界功能界別選民，須有營運3年的紀錄。關百豪表示歡迎此一改動，認為這可確保選民對界別有正確的認識，防止種票。