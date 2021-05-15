屈穎妍諷林鄭最大功勞令港台收視「清零」　批利用身份之便做主持

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-15 15:57

特首林鄭月娥最近在港台《選委界別分組面面觀》節目擔任主持，訪問選舉委員會各個界別的成員，政界早已有人估計是否為特首選戰鋪路。該節目雖然在港台電視31台及香港開電視播放，但收視並不理想。 親建制派傳媒人屈穎妍昨日（14日）發表專欄影片，批評林鄭「最大功勞是成功讓港台節目收視清零」，又暗批「利用身份之便、以公營頻道訪問將來有份選特首的選委會成員」。

5月14日晚上載的《選委界別分組面面觀》節目，林鄭月娥訪問香港紡織業聯會會長陳亨利，至翌日5月15日下午，YouTube影片僅1,277人次收看（左下紅框）。

YouTube點擊以千計 訪問汪明荃亦僅6萬多觀眾

《選委界別分組面面觀》在多個平台播放，除了電視，還有港台網站及YouTube頻道。以港台YouTube計算，截至今日（15日）上載34條影片，但多數影片僅有數千點擊率。就以「打頭炮」的黃玉山專訪來看，4月28日上載至今僅9,212次收看。而掀起話題的5月5日專訪汪明荃影片，至今有63,371人次收看。

相比之下，大約上載了1個星期、港台《視點31》由陶傑與教聯會會長黃均瑜討論「今時今日五四精神：教育面面觀」的影片，觀看次數就有22萬次。

電視播放不足0.1收視 即少於6500人收看

至於電視收視方面，屈穎妍在影片專欄上說，港台電視31一天播兩次、共40集，平均收視是0.0。她解釋，電視節目收視0.1等於6,500人，0.0即少於6,500人收看，「可能是650，或者65，看來，林鄭的最大功勞是成功讓港台節目收視清零」。

屈穎妍稱，林鄭「每天在曲線開展選舉工程，利用身份之便、以公營頻道訪問將來有份選特首的選委會成員」。屈穎妍說，「已不說瓜田李下的問題了，單是那份有沒有把人民放第一位的心，就值得商榷」。

屈穎妍在影片專欄批評，林鄭月娥主持《選委界別分組面面觀》訪談節目，是「曲線開展選舉工程」。

對於林鄭主持長達40集的訪問節目，屈穎妍批評「一天拍7個訪問，還有餘暇兼顧特首工作嗎？」她認為，宣傳新選舉制度可以找劉德華、譚詠麟來拍，但抗疫只能靠特首領軍，「當老百姓處於水深火熱，卻看到領軍者不務正業，一氣之下關電視，就是市民能作出的最無力控訴」。