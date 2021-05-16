黎智英資產遭凍結　《央視》評論：「爛蘋果」的末日愈來愈近了

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-17 00:03

近日有關壹傳媒（282）及其旗下的《蘋果日報》將被取締的傳聞甚囂塵上。保安局上周五（14日）根據《香港國安法》，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及他擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產。 內地官媒中央電視台今日（16日）發表評論文章，指壹傳媒及其旗下的《蘋果日報》，是「反中亂港勢力的煽惑平台和動員機器」，但黎智英資產被凍結後，《蘋果日報》的資金鏈遲早要斷，形容這個「爛蘋果」末日愈來愈近了。

嘲壹傳媒員工「迫宮」行為 屬「樹倒猢猻散」之態

文章指出，就在保安局發出聲明的數小時，台灣《蘋果日報》印刷版剛宣布將在5月18日停刊。「壹傳媒及其旗下的《蘋果日報》，作為反中亂港勢力的煽惑平台和動員機器，末日越（按：愈，下同）來越近了。」又提到上月16日，黎智英在前年8.18和8.31兩場非法集結案中，合共獲刑14個月，短短一個月不到，隨即再出凍結其財產的決定，代表「套在以黎智英為首的反中亂港勢力脖子上的法律繩索，正在越收越緊。」

文章盛讚本港的香港國家安全部門，包括保安局、警方和法庭，在與反中亂港勢力的鬥爭中「始終依法維護國家安全」，反觀反中亂港勢力，卻「惶惶不可終日」，又嘲諷壹傳媒工會日前的「迫宮」事件，指員工要求管理層盡快派錢遣散員工，是「全然一副樹倒猢猻散之態」。文章又提到，此次黎智英財產被封後，無法再動用資金，也無法把資產變賣或者調走，股份凍結後更無法通過賣盤套現，也無法通過抵押股份來獲取貸款，《蘋果日報》的資金鏈「遲早要斷」。

央視稱，《蘋果日報》「頂著媒體的帽子，長期幹著『偽傳媒』的勾當」，創刊之初靠八卦新聞、色情暴力內容吸引眼球和拉抬銷量；每逢「反中亂港勢力」策動活動，《蘋果日報》頭版立即變身為「政治海報」，包括「佔中」到修例風波等事件。文章又指，黎智英「口口聲聲要為美國而戰， 《蘋果日報》就是反中亂港勢力徹頭徹尾的煽惑機器、動員機器。20多年來，它也是反中亂港勢力最大的『洗腦』機器，禍害了一代又一代的香港青年。」

央視在文末嘲諷指：「這枚『爛蘋果』在禍害香港20多年之後，末日終於到了，它再也無法繼續躲在『新聞自由』的保護傘下面幹著煽惑、洗腦的骯髒勾當。對於香港社會這一主要亂源，早應該依法將之徹底剷除。」