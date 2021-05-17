政府完成公務員宣誓安排　港澳辦「點讚」：劃出不可逾越政治底線

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-17 00:09

政府近日完成公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠特別行政區的安排，立法會亦於上周通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。國務院港澳事務辦公室發言人昨日（16日）發表談話表示，很高興看到特區政府完成相關工作，要為他們「點讚」，又指在「一國兩制」方針下，特別行政區的公務員，同時承擔維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的職責，批評近年有反中亂港分子利用制度漏洞「混入公務員隊伍」，公然反對特區以至全國人大所作的決定。

政府近日完成公務員宣誓安排。（資料圖片）

指有人「對抗最高國家權力機關作出的決定」

港澳辦表示，公務員及其他公職人員宣誓安排的實行，標誌著涵蓋行政長官、政治委任官員和公務員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員、區議員在內，香港特區公職人員宣誓效忠制度已經建立並付諸實施，是香港特區政權建設的重要里程碑。發言人指，在「一國兩制」方針下，特別行政區的公務員不僅要為香港市民服務，而且承擔維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的職責，責任重大，使命光榮。「正因為如此，作為特別行政區重要管治力量的公務員必須真心誠意擁護香港特別行政區基本法、真心誠意效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，真心誠意支持行政長官領導下的特別行政區政府工作。」

發言人提到，近年來特別是修例風波以來，極少數反中亂港分子利用制度漏洞「混入公務員隊伍」，或以所謂「政治中立」為幌子消極或拒絕執行法定職責，或濫用職權支持或包庇「港獨」、「黑暴」、「攬炒」活動，或公然以公務員名義參與反政府的非法遊行集會，甚至以罷工等激烈方式對抗最高國家權力機關作出的決定。

港澳辦批評，這些行為「嚴重衝擊國家安全和香港繁榮穩定，嚴重挑戰特別行政區憲制秩序，嚴重毒化香港社會政治風氣，是絕不能容許的。」因此，發言人認為完善有關宣誓效忠制度，要求公職人員以法定形式公開做出莊嚴承諾，並承擔違誓的法律後果，清晰劃出了從政者不可逾越的政治底線，有力強化了愛國愛港者治港的政治規矩。

發言人表示，高興地看到目前17萬名政府公務員已簽署聲明，完成宣誓，這充分說明絕大多數公務員是擁護「一國兩制」方針、遵守香港特別行政區憲制秩序、維護憲法和基本法權威、願意為香港市民服務、為維護香港長期繁榮穩定而努力工作的，「我們在此為他們點讚！」

發言人提到，香港當前正處在由亂轉治、撥亂反正的關鍵時期，全社會都對包括公務員在內的治港隊伍寄予厚望，期待所有公職人員堅守承諾，盡忠職守，開拓創新，擔當作為，積極回應市民期望與訴求，「聚力解決突出經濟、民生問題，促進社會公平正義、和諧發展。」港澳辦相信，以香港特區政府為主體的管治隊伍，一定能團結社會各界，帶領香港重回正軌，開創香港更加美好的未來。