上年度逾1,800公務員辭職　近14年來最多　局方：可以理解

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-13 16:36

公務員事務局最新發放的數字指，於2020/21年度有超過1,800名公務員辭職，是自2006/07年度以來最高。

上年度6000公務員退休

公務員事務局提交立法會的文件顯示，截至2021年3月31日，公務員人數為17.8萬人，佔香港勞動人口約4.6%。如按照2021/22年度財政預算案，為加強公共財政紀律，政府在2021/22年度將落實公務員編制零增長，即總人數不會增加。

在2020/21年度，公務員流失人數約為8,500人，佔實際公務員人數約4.8%，主要離任原因包括退休、辭職、約滿離職和去世。於2020/21年度，有逾1,800名公務員辭職，佔公務員實際員額的比率為1.05%，兩者皆創2006/07年度以來新高。辭職者之中，大部分是在試用期完結前離任。局方認為，試用期是在公務員事業的起步階段，因此若發現不適合在政府長作遠發展，選擇離開亦可以理解。

此外，在2020/21年度，有約6,000名公務員退休，佔整體公務員人數約3.4%，當中有近150人為首長級公務員。另外，過去15年女性公務員佔整體公務員人數的比率，由2005/06年度的約33.6%，上升至2019/20年度的約38.5%。