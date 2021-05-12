公務員薪酬趨勢調查下周出爐　團體籲凍薪代減薪　抵銷去年無加薪

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-12 23:11

公務員事務局每年向過百私人企業發出問卷，了解市場平均薪酬調整幅度，以計算並調整公務員薪酬。多個公務員工會今年呼籲當局暫停調查不果，有關調整報告下周二即將公布。 據悉，公務員事務局今日（12日）已向主要公務員團體交代計算薪酬方程式當中的遞增薪額，高級、中級及低級公務員分別為1.26%、1.35%及2.3%，與過去大致相若。不過，方程式中最重要一環、透過調查所得的薪酬趨勢總指標目前仍未公開，而由於該指標計及去年下半年的市場狀況，有公務員團體認為，在扣減遞增薪額開支約1%後的薪酬趨勢淨指標，有機會是負數，意味公務員理論上有機會要減薪。 香港高級公務員協會主席李方冲指，目前未知問卷調查的結果如何，認為調查受制於接受問卷的公司規模、是否有解僱情況，將很大程度影響數據波幅，難料最終會否得出負數淨指標。他認為，既然去年調查得出正數加薪的淨指標後，當局仍決定將公務員凍薪，假若今年調查的淨指標若是負數，亦可藉當局決定凍薪，在此消彼長下抵銷去年凍薪情況，令公務員薪酬水平達致相對穩定。

每年公務員薪酬趨勢調查，都會以問卷方式訪問過百間私人公司，以相關的基本薪金和額外酬金，調整3個公務員薪金級別的薪酬趨勢總指標，再計算公務員當年的薪酬調整幅度。（資料圖片）

每年公務員薪酬趨勢調查，都會以問卷方式訪問過百間私人公司，以相關的基本薪金和額外酬金，調整3個公務員薪金級別的薪酬趨勢總指標，再以此扣減3個公務員薪金級別的遞增薪額，得出薪酬趨勢淨指標，即實際的薪酬調整比率。今日的新數據，就是當中的遞增薪額，即需要在調整時被扣減的部分。

李方冲接受查詢時表示，今次的遞增薪額約為1%，而由於薪酬趨勢總指標目前未明，公務員在理論上是否需要減薪，將視乎透過調查得知的薪酬趨勢總指標是否高於個1個百分點。如果總指標高於1個百分點，即在扣減後，令淨指標大致維持0至正數，代表公務員不用減薪，反之如果扣減後得出負數，就要減薪。

香港高級公務員協會主席李方冲表示，既然當局去年沒按機制，在公務員薪酬本應加薪時選擇凍薪，今年如果調查得出負數，亦應再以凍薪set off（抵銷）去年的影響。（資料圖片）

李方冲指問卷調查今年變數大 關鍵淨指標正負難料

不過，早已表明反對今年繼續薪酬趨勢調查的李方冲指，去年市場情況不穩定，有公司透過裁員的方式減少開支，令薪酬水平相對穩定，個別大公司在問卷反映的影響又各有不同，故趨勢調查的結果變數可以很大，他認為暫時無法預料有關薪酬趨勢總指標的數值方向。

李方冲強調，薪酬趨勢調查的機制多年不變，明顯有滯後於市場的情況，例如去年市況慘淡時，公務員的調查淨指標得出正數。而今年的新數據，則實際反映由去年4月的市況，惟今年5月本地經濟或已開始向好，造成公務員薪酬與市場有落差。他又認為，既然去年的公務員薪酬本應按機制加薪時沒有加薪，而是凍薪，今年如果的調查得出負數，亦應再以凍薪set off（抵銷）去年的影響，令整體薪酬水平更為穩定，「無得加都唔好減啦」。