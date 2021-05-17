國安法規管工會　職工盟質疑威嚇　湯家驊：行得正企得正不應畏懼

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-17 11:52

勞工及福利局局長羅致光昨表示，《香港國安法》條文提及的「社會團體」，涵蓋按法例登記的職工會，勞工處有責任教育、宣傳、監督及管理，亦不排除取消違反《職工會條例》的工會登記。 職工盟總幹事蒙兆達認為，羅致光擺出強硬政治姿態，是希望威嚇工會服從當局，擔心日後出現「政治整肅」文化，用以整治工會組織。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，工會或團體只要符合法律運作即可，強調《職工會條例》一向列明有關工會的金錢應用於勞資糾紛等，不得用於政治目的，包括選舉，又指「行得正、企得正」，應無所畏懼。

蒙兆達憂與外國工會交流被指違法

蒙兆達在港台節目表示，難以評估有多少工會將被取締，強調政治「紅線」經常飄移，憂慮一些罷工、與外國工會交流等活動，會否亦被當局質疑違法。他指，罷工、交流本身都在條例容許的範圍內，只是不知道日後當局會如何運用條文。

他又提到，職工盟本身因為《職工會條例》過去不容許跨工種工會，而以《社團條例》註冊成立，而《職工會條例》本身確有提到工會本身不能使用款項作政治目的，但職工會登記局以往曾就工會製作橫額，都嘗試挑戰是否屬於政治目的。

勞福局加開職位 規管職工會符合國安法

湯家驊在同一節目上，羅致光提及的《香港國安法》第9及第10條只是指導性條文，惟港府本身有保障國家安全的責任，任何工會或團體只要「行得正、企得正」，都應該無所畏懼。

政府早前向立法會提交的文件指，勞工及福利局擬加開一個首席勞工事務主任職位，負責為確保有效推行發還發還產假薪酬科的工作，同時加強對職工會的規管，包括確保職工會遵守《職工會條例》、《國安法》相關法例。