修例風波一周年｜新工會如雨後春筍爭話語權　工聯會：不應政治化

一場反修例風波，走過365天，對立仍未平息。 除了街頭抗爭，亦有各行各業的人打著「工會戰線」的旗號，新成立工會如雨後春筍。「工會就係政治組織，所有勞工問題根源來自香港立法制度。」徐考澧於去年年底組成「香港酒店業工會」，坦言受去年數次罷工行動影響，加上有感現有工會未能改變舊有模式，令打工仔仍缺乏話語權，希望「靠新工會去突破舊有框框。」 代表左派陣營、傳統工會代表的工聯會，理事長黃國則認為工會角色不應「政治化」，「如果工會變成政治組織，就會偏離工會原意。」

香港酒店工會主席徐考澧，認為工會本身為政治組織，由制度內外為打工仔爭取話語權。（盧翊銘攝）

「大人肯罷工，細路唔使衝。」這一句口號不時出現於反修例運動中，而罷工行動例如6月12日、8月5日等，當時均於社會引起迴響及爭議。談及創立工會之始，徐考澧坦言深受去年多場罷工行動的啟發，「頭一日（罷工）有成效但後勁不繼…希望透過工會去組織，透過和理非抗爭。」

制度內傾斜商界 盼聚勞工力量抗衡

他於酒店業界工作多年，有感勞工法例未能保障僱員權益、立法會制度內仍以商界作主導，往往令打工仔的需要遭忽略，「工會就係政治組織，所有勞工問題根源來自香港立法制度、選舉制度的問題。」他續說，成立工會正希望從制度內、外兩方面為工人爭取權益。

制度內他希望透過爭取立法會更多議席，打破傾斜商界的慣例，而制度外則盼集合更多人參與工會，以人數擴大「勞工話語權」，「工會功能為聚集行業內的員工，令（員工）有話事權同資方去抗衡，爭取應有權利。」

港人乏認知 「要突破舊框框」

「香港酒店業工會」於去年11月成立，會員人數由初時只有約20人，在半年內增至現時的500人。作為主席的徐考澧談到工會之路，認為最大阻礙來自港人對工會缺乏認知，「過往工會形象專注於幫助基層勞工，對廣大打工仔而言係無乜關係，令他們無動機加入工會。」此外，公眾普遍將工會與利益掛勾，「有人會問，入工會有咩著數。」而傳統工會的既有框架亦窒礙發展，「接到求助先去搞記者會，再去公司示威，罷工都比較少。」他直指舊工會的行動力較低，「好似已經妥協咗…更要新工會去突破舊的框框。」

徐考澧指新工會有別於舊有模式，透過定期會員大會、網上直播，喚醒打工仔對勞工權益的關注。（盧翊銘攝） 他坦承，隨著肺炎疫情、反修例運動的街頭衝突漸減，工會成員數目增長減慢，3月至5月間只增加50名新會員。工會未來的工作將主打教育、宣傳，並透過定期會員大會、網上直播，希望喚醒打工仔對勞工權益的關注，壯大工會的聲勢，「工會原意保護所有就業的人士，不分立場、政見。」

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工聯會理事長黃國，擔心新工會成立為達政治目的。（梁鵬威攝） 工聯會：工會不應為政治組織 成立超過60年的工聯會，向來被視為傳統左派工會代表，面對新工會冒起，理事長黃國直言「可能佢哋唔係工會。」他擔心新工會成立只為達「政治目的」，「為左功能組別投票權成立工會。」他又稱，怕這些新工會淪為「掛羊頭賣狗肉」，「如果工會變成政治組織，就會偏離初心、原意。」 至於在立法會勞工界功能組別內佔兩席的工聯會，他說，定位同樣為政治組織，但強調不會本末倒置，勞工權益必定為首，而政治則放次位。

批去年罷工惹起社會反彈

工聯會於六七暴動期間，曾發起全港大罷工，黃國形容罷工為「工運的原子彈」、屬「最後的手段」，行動前要顧及社會支持度、對業界形象的影響等，否則只會自亂陣腳。他批評，去年反修例運動中的罷工只是打著政治口號的「政治性罷工」，質疑行動未令打工仔受保障，更惹起社會反彈，又以醫護界數月前發起罷工作例子，「𠵱家醫護界喺社會形象好咗，定差咗呢？」

黃國不諱言工聯會的成員缺乏新血，會員平均歲數約為40歲的中青年。他指未來的發展重心會著重年輕人，包括關注年輕白領的工作壓利、壓力，又會推動年輕人認識內地，加強與大灣區的聯繫，「無新血就會倒退。」