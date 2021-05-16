新工會申請如「海嘯式」　羅致光：不排除勞工處按國安法取消登記

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-16 11:39

勞工及福利局局長羅致光今日（16日）發表網誌，指出《港區國安法》列明，要對社會團體涉及國家安全事宜，採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理，當中「社會團體」包括根據《職工會條例》登記的職工會，而加強監督管理是勞工處的責任，勞工處有責任根據掌握的資訊作主動跟進，不排除取消職工會的登記。

勞工及福利局局長羅致光於立法會回覆口頭質詢，指由今年1月至3月，短期食物援助服務計劃共有5076宗申請獲批。（資料圖片）

尚有3450宗申請待審批

羅致光在網誌交代勞工處職工會登記局，就處理於2019年底出現如「海嘯式」的新職工會申請登記潮的進度。他說，當局去年首季便已收到1,578宗新職工會的登記申請，相比2018年的16宗，增幅近百倍。勞工處面對一個兩難局面，一方面有責任處理這個海量的登記申請，但總不能調動百倍的人手處理，結果只能中間落墨，作出有限度的內部人手和資源調配以處理有關申請。

他表示，這申請「海嘯」前所未見，為職工會登記局帶來非常沉重的工作壓力，勞工處會繼續努力處理截至4月底還有的3,450宗申請。已登記職工會的數目已由2019年底的917個，上升54%至2020年底的1,410個。隨着新登記職工會數目持續上升，職工會登記局執行《職工會條例》的工作亦需全面提升，以確保所有職工會遵守《職工會條例》。

他又闡述勞工處的多項新增工作，包括必須履行《港區國安法》的責任。《港區國安法》條文中提及的「社會團體」，包括根據《職工會條例》登記的職工會，有關教育、宣傳、監督及管理的責任，均屬勞工處的職責。他說，職工會的管理及活動必須符合有關條例及會章規定，若涉嫌違反條例，當局會跟進，不排除取消有關登記。

原計劃訪緬甸拓外傭來源

他又提到，任內7次外訪，有3次是特別安排，其中兩次都與外籍家庭傭工有關，包括到柬埔寨開拓外傭新來源，以及就保障印傭工作訪問印尼雅加達。他說，原計劃訪問緬甸開拓外傭來源及訪問菲律賓，但因疫情未能實現。