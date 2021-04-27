回港易｜聶德權：回港易計劃不包括台灣　因地理、疫情控制未聯繫

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-27 11:18

政府昨日宣布擴大「回港易」計劃，由廣東省或澳門的港人，擴展至在內地其他省市的香港居民；除了陸路口岸，亦新增可經機場回港。 對於「回港易」計劃不包括台灣，公務員事務局局長聶德權今早（27日）出席港台電台節目時表示，與兩地的地理距離及在疫情控制上未有聯繫有關。

政府昨日（26日）公布擴展「回港易」計劃的細節，本周四（29日）起，身處其他內地城市的港人都可經計劃回港，均豁免檢疫。新計劃下，在內地不同城市的香港市民可陸路口岸或香港國際機場來港，其中每日有5000個陸路口岸名額，及新增1000個經機場的名額。

聶德權表示，市民需在抵港前3天到國家衞健委認可的核酸機構檢測，並取得核酸檢測的陰性證明。他指，若經陸路回港，因口岸條件限制，無要求港人即場接受檢測，如市民由上海先轉至廣東省再抵港，則需在廣東省先做檢測，抵港後第2天、12天接受強制檢測；若從機場回港，則在機場到埗後做檢測，抵港後第12日接受制檢測。

回港易為何不包括台灣？ 聶德權：三地地理上較緊密

被問到會否擔心內地回港的居民出現「假陰性」情況，聶德權稱，內地現時疫情受控，風險相對較低，參與計劃的市民，回港前亦需證實沒有到過中高風險的省市。對於「回港易計劃」為何不包括台灣，聶德權稱現時台灣的疫情控制穩定，但由於香港與內地和澳門有聯防聯控機制，三地的地理上較緊密，故計劃暫時只包括內地和澳門，他強調再按風險管理商討。

另外，5名市民的疫苗接種紀錄出錯，將接種BioNTech（復必泰）疫苗錯誤記錄為接種科興疫苗。聶德權表示，涉事的屯門友愛體育社區疫苗接種中心，能同時接種科興和復必泰疫苗，職員登入電腦系統時出錯，錯誤輸入帳戶，導致列印出來的接種紀錄有誤。



聶德權強調，職員發現後已經即時更正，他已提醒職員，須確保登入系統準確，不應犯技術性錯誤。