台灣駐港辦人員未獲續簽證　陸委會籲港府勿設不必障礙

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-22 13:41

近日有報道指，台灣駐香港的台北經濟及文化辦事處的台方人員，在拒簽「一中原則」切結書的情況下，未獲港府續簽工作簽證，令不少人員需要回台，目前只餘下12名台籍人員在辦事處工作，組長級別人員更只剩下經濟組長倪伯嘉。 台灣的大陸委員會昨表示，辦事處目前運作正常，依既定程序提出申請續簽，強調設立辦事處為兩地政府共識，呼籲港方不應設置不必障礙。本港入境處不評論個案。

位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港）。（資料圖片／李澤彤攝）

台灣陸委會強調，該駐港機構是經過台、港政府協商並換文同意設立的，一向秉持平等互惠原則處理雙方互動，而有關駐港人員簽證續期申請，都是依既定規範時間程序所提出。

陸委會又指，台灣政府已多次呼籲港方應考慮台港民眾福祉，不應設置不必要的障礙，希能回到雙方既有的共識基礎處理相關事宜，共同維繫台港正常交流以及保障雙方民眾的權益。陸委會指，為了保障、服務在港台灣人，已備妥因應計畫，亦會堅持到底，維持館處正常運作。

入境事務處表示，處方按香港法例實施出入境管制，在處理每宗申請的時候，會按相關法律和政策，並充分考慮個案的實際情況後，才決定是否批准有關申請。特區政府不會評論個別個案或公開個別個案資料。