公務員薪酬趨勢淨指標負數　工會冀凍薪：政府帶頭減薪引骨牌效應

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-18 17:27

影響18萬名公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查今（18日）出爐，消息指，薪酬趨勢淨指標全為負數，扣除遞增薪額後，高級公務員薪酬淨指標為-2.04%，中級公務員-0.54%，低級公務員-0.68%，但最終會否按機制減薪，仍有待行政長官會同行政會議決定。 多個公務員團體促請政府維持凍薪。華員會會長利葵燕指，受疫情影響，薪酬趨勢調查難以客觀反映整體私人市場情況，參考價值不大，評估疫情影響後，認為今明兩年公務員也應凍薪。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭批評政府選擇性執行機制，認為政府沒有理據減公務員薪酬，並建議政府明年停止進行薪酬趨勢調查。

利葵燕：薪酬趨勢調查難反映私人市場情況

利葵燕表示，不同行業受疫情影響的程度不一，加上去年政府推出「保就業」計劃，認為薪酬趨勢調查難以客觀反映私人市場情況，參考價值不大，因此沒有參與今年的調查。

她說，基於疫情趨勢及本地經濟情況，華員會自去年起已建議公務員凍薪３年，與市民共渡時艱。她指出，倘公務員減薪，或引起私人企業減薪潮，不過若疫情持續更長時間，例如5至6年，不排除公務員需要減薪。

高級公務員協會倡續凍薪

高級公務員協會主席李方冲指，公務員薪酬趨勢調查分為兩部分，分別是基本薪酬調整及額外酬金。他說，今次基本薪酬調整結果為加薪1.6%，但額外酬金調整的結果為負2.6%，結果得出負2.04%的總指標。

他指，公會沒有參與今次薪酬趨勢調查，難以評論結果是否合理，但認為去年薪酬趨勢調查得出正數，最終政府決定凍薪，希望今年政府經考慮社會因素及公務員士氣等因素，同樣維持凍薪的決定，公會稍後會與政府商討。

梁籌庭斥政府選擇性執行 促明年停止薪酬趨勢調查

梁籌庭說，今次薪酬趨勢調查結果屬預料之內，但他認為政府沒有理據減公務員人工，因去年薪酬趨勢調查錄得正數，政府仍決定凍薪，若政府今次決定減薪，便是選擇性執行機制。

他認為，明年不應該再進行薪酬趨勢調查，因香港經濟轉差，即使調查錄得正數，政府也不會加薪，批評進行調查是「勞民傷財」；若政府減公務員人工，將引起骨牌效應，令其他商業機構仿效減薪，建議維持公務員凍薪。他強調，工會並非輸打贏要，「舊年有正數，你（政府）又唔加？」，認為若政府再推行薪酬趨勢調查，應每次按照調查結果決定調整幅度。