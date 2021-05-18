公務員薪酬趨勢淨指標全負數　消息：公務員減薪0.54%至2.04%

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-18 12:22

影響18萬公務員薪酬趨勢調查今日（18日）出爐，消息指，薪酬趨勢淨指標全為負數 ，扣除遞增薪額後，高級公務員薪酬淨指標為減2.04%，中級公務員減0.54%，低級公務員減0.68%，但最後會否按機制減薪，仍有待行政長官會同行政會議決定。 比對去年薪酬趨勢調查結果，各級高中低層分別錄得1.68% 、1.98%及1.15%的淨增長，但政府最後決定凍薪。有公務員代表早前指，去年薪酬趨勢調查得出正數時，局方決定按市場現況而決定凍薪，呼籲今年調查如得出負數時，亦應以凍薪處理。 公務員薪酬趨勢委員會主席李鑾輝表示，「唔敢講」公務員應否凍薪或減薪，但認為平穩制度對社會是好事。

公務員事務局局長聶德權昨日在立法會的委員會上回應公務員會否加薪時，表示會看數據，整體上審慎考慮。（資料圖片）

公務員薪酬趨勢委員會主席李鑾輝今早見記者時強調，委員會重視事實，提到今次調查找到了131間公司參與，得出14.5萬份數據，證明市面的狀況。

至於本港經濟狀況向好，李鑾輝指財政司司長陳茂波一直有所反映，市面應該有反彈，即使在各行業分布未必平均。

李鑾輝：「不敢講」應否凍薪 但平穩制度對社會是好事

對於政府是否應該將公務員凍薪，李鑾輝指自己「不敢講」，但他指平穩制度對社會是好事，強調今日只是得出了初步數據，之後將數據交給政府當局，再由政府考慮包括政府財政狀況、公務員訴求、社會狀況等一籃子因素，決定如何調整公務員薪酬。

當局上周向公務員交代今年遞增薪額，高級、中級及低級公務員分別為1.26%、1.35%及2.3%；計及今日公布的總指標，今年的薪酬趨勢淨指標，分別是高級公務員-2.04%，中級公務員-0.54%，及低級公務員-0.68%，即全部負數。