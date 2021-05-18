周強晤張舉能　冀司法機構全面落實「愛國者治港」原則

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-18 22:18

終審法院首席法官張舉能率團到訪北京，今日（18日）與最高人民法院院長兼首席大法官周強會面。 會上，周強祝賀張舉能履新，並對張舉能出任終審法院以來，香港司法機構所產生的積極變化表示肯定。

終審法院首席法官張舉能上任後首次率團到訪北京，拜訪最高人民法院。（最高人民法院）

周強希望張舉能帶領香港司法機構擔當作為、履職盡責，本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施《憲法》、《基本法》及《香港國安法》，全面落實「愛國者治港」原則，不負中央信任和重託，為維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定發揮應有作用。

周強表示，內地人民法院深入學習貫徹習近平法治思想，不斷深化司法體制改革和智慧法院建設，司法公信力不斷提高，人民群眾獲得感顯著增強。最高人民法院支持香港司法機構與時俱進，通過司法改革保持專業、公正和高效；通過深化與內地人民法院的交流合作，增強司法人員的國家意識和民族觀念。

張舉能表示，感謝最高人民法院對香港司法機構的關心和支持，非常期待與內地人民法院在專業研討、司法科技化等方面的交流合作。今後將繼續帶領香港司法機構與時俱進，依法履職，保障香港市民利益福祉，維護香港法治，為「一國兩制」方針行穩致遠貢獻力量。