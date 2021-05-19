公務員薪酬︱工會指趨勢調查只是考慮之一　憂減薪觸發私企跟隨

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-19 11:34

影響18萬名公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查昨（18日）出爐，經計算扣除遞增薪額後，三級公務員的薪酬趨勢淨指標全為負數，高級公務員薪酬淨指標負2.04%，中級公務員負0.54%，低級公務員負0.68%，但最終會否按機制減薪，仍有待港府決定。 香港政府華員會會長利葵燕今早（19日）表示，政府應該集中考慮薪酬趨勢調查以外的因素決定如何調整公務員薪酬，例如社會經濟情況、通脹及公務員士氣，認為如果政府決定公務員今年凍薪，有助維持公務員士氣，亦擔心公務員減薪對私人機構有連鎖效應，不利團結抗疫。 高級公務員職工會主席李方冲亦認為，調查只是港府眾多考慮方向其中一項，認為凍薪比較平衡到各種因素。

李方冲表示，薪酬趨勢調查只是當局決定調整的方向之一，其他包括本港經濟狀況、公務員士氣等。（資料圖片）

李：公務員待遇有穩定香港作用

李方冲在電台節目上表示，認為政府去年在高、中、低級公務員本來調查有加幅的情況下仍決定凍薪，認為今年情況應該與去年一同檢視，因為調查本身為「滯後指標」。他又指，調查只是當局決定調整的方向其中一項，其他包括本港經濟狀況、公務員士氣等，認為公務員去年一直緊守崗位，故凍薪比較平衡到各種因素。

李方冲認為，公務員待遇有穩定香港的作用，如果今年當局決定凍薪會有較穩定的發展，但如果減薪則憂慮引發私企的減薪潮。他又提到，以往一向由工會等提出薪酬上的訴求，政府再作決定；但去年政府決定凍薪，他們因而無法再提出訴求。李亦相信，雖然一旦減薪未至於立即影響公務員士氣，但去年大家都緊守崗位工作，相信當局今年亦可不跟從調查。