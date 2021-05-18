梁振英批公務員未盡責　林鄭：有胸襟接受批評　反擊開發郊野公園

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-18 12:06

全國政協副主席、前特首梁振英近日頻頻出招，重提開發郊野公園邊陲，又批評公務員做不到「Do it or die」，被指有意捲土重來參選特首。特首林鄭月娥今日（18日）出席行會前反擊，指每屆政府土地供應策略不同，不存在快或慢的評估，若單以某一日子和供應數目作結論，往往會有偏頗。 她又指，無論郊野公園或休憩空間，每次改變土地用途，都會令可享有原本用途的市民感失望。 至於公務員問題，林鄭稱每人都有言論自由，尤其批評政府的自由度是非常闊，港府現時的組織架構和程序不能說是十全十美，她和公務員團隊有胸襟接受批評，但認為公務員已「盡心盡力」工作。

林鄭：土地供應非「一蹴即達」

梁振英日前提出在大欖郊野公園的邊陲土地，興建約2萬至3萬居屋個單位，每呎劃一售6千元，又指當年曾委託房協研究，但現屆政府於2019年中止有關工作，「兩年過去了，香港房屋問題持續惡化。」

林鄭月娥今日回應指，本屆政府對土地重視不容置疑，但每屆政府均有不同策略，「有些政府喜歡以『揼石仔』的方式，逐發土地研究，有些政府包括本屆政府，我們覺得要長遠謀劃，必須開拓新土地，不是將單幅土地改變用途」。她又指，作為多年以來處理土地供應的官員，明白不論是大如郊野公園，或小如休憩空間，每次改變土地用途，都會令可享有原本用途的市民感失望。

林鄭強調大家策略不同，效果亦有分別，而土地開發不應着眼於快慢的「簡易評估」，而是成效，強調土地供應非「一蹴即達」，亦有「前人種樹、後人乘涼」的作用，「如果只單用某一個日子、某一個數目的供應，而作出結論，往往是有偏頗。」

林鄭：本港靠公務員「盡心盡力」維持運作

林鄭又說，引用《收回土地條例》收回私人土地發展公營房屋屬破格的措施，但有關工作需符合條件，發展局已努力篩選，政府會繼續使用有關條例開拓用地。

對於梁振英指很多公務員有時沒有做到「do it or die」要求，一份文件在政府部門間傳閱數周情況常見，政務官出身的林鄭月娥會否為公務員平反？

林鄭指每個人都有言論自由，特別是批評政府的自由度非常闊，自己與團隊有胸襟接受批評，又指政府的架構與工作不會十全十美，可持續改善，而本港靠公務員「盡心盡力」維持運作。