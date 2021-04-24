何君堯駁斥人權監察報告　駐港公署去信表揚　何稱將到聯合國發聲

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-24 22:58

建制派立法會議員何君堯上月召開記者會，批評國際組織「人權觀察」的《世界人權報告》，涉華的內容不實，稱會去信聯合國詳述真正情況。 何君堯今在facebook發文，貼出外交部駐港公署4月2日的信件，內容讚賞何早前反駁國際組織「人權監察」發布《世界人權報告》中涉華內容，並鼓勵他繼續發聲，駁斥其他國家對中國的評論。何君堯回應指「下一步，我們要到聯合國發聲」。

何君堯今在facebook發文，貼出外交部駐港公署4月2日的信件，內容讚賞何早前反駁國際組織「人權監察」發布《世界人權報告》中涉華的內容。（何君堯facebook）

外交部駐港公署在信件中表示，《世界人權報告》的內容毫無事實根據，捏造事實，因此對何君堯特意召開記者會反駁有關言論表示讚許，又鼓勵何繼續發揮優勢，利用各方資源，為中國及香港發聲，反駁其他國家對中國的評論。

國際組織「人權觀察」今年1月13日發表《2021世界人權報告》，聚焦過去一年在香港、新疆等地的人權問題，以及疫情期間中國各地所發生的各類「噤聲」和打壓事件，認為中國人權狀況「惡化」。報告亦涵蓋香港電台的節目「迫於政治壓力停播」、《紐約時報》記者遭「拒簽」，以及中港兩地新聞自由持續惡化的情況。