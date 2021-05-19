新冠疫苗｜團體倡辦大抽獎頭獎500萬　全球疫苗獎勵奇招逐個數

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-19 19:35

本港新冠疫苗接種率一直處於低位，截至5月18日，有119萬人接種了第一劑疫苗，即接種率約17%。為了提高疫苗接種率，近日不同團體均建議政府提供更多誘因鼓勵市民，其中新民黨及公民力量今（19日）更建議舉辦疫苗大抽獎，讓完成疫苗者參與每星期的抽獎，頭獎500萬元，並可考慮加入每人4日疫苗假期、每針派2,000元消費券等。 環顧全球各地，為了「谷針」都有各出奇招，設立不同的接種疫苗獎勵計劃，除了派錢和有薪假外，已打針人士更有機會獲得免費美食、日用品、球賽門票，甚至可以參加過百萬元大抽獎及贏取電動車。

在美國俄亥俄州，州長狄懷恩（Mike DeWine）早前表示，每周將提供100萬美元獎金，開放給18歲以上、至少接種過1劑疫苗的州民抽獎，活動為期5周，每周都會送出100萬美元。

美國俄亥俄州大抽獎 每周送出100萬美元

在美國俄亥俄州，州長狄懷恩（Mike DeWine）早前表示，每周將提供100萬美元（約780萬港元）獎金，開放給18歲以上、至少接種過1劑疫苗的州民抽獎，活動為期5周，每周都會送出100萬美元。至於在西弗吉尼亞州，16歲至35歲已接種疫苗的民眾可獲價值100美元（約780港元）儲蓄國債。

除此之外，今年內到美國全國41個州其中一間Krispy Kreme分店出示針咭，可獲贈一個原味冬甩；在新澤西州，21歲以上民眾向當地13間酒吧及釀酒廠出示針咭，亦可獲贈一杯啤酒。紐約州兩大棒球隊洋基和大都會隊，均送出免費比賽門票。

海南省金江鎮抽獎送電動車 杜拜免費使用高級健身室

亞洲多國亦有鼓勵打針措施。在北京，於景山街道接種疫苗的60歲或以上長者可獲贈5斤雞蛋。海南省金江鎮則進行抽獎，獎品包括電動車、電磁爐、風扇及洗衣粉等。而在日本埼玉縣宮代町，當地政府計劃向民眾派最多2,000日元（約140港元）消費券。至於在以色列，已接種疫苗的特拉維夫民眾可享免費薄餅、鷹嘴豆泥、糕點和一杯咖啡。阿聯酋杜拜在5月初推出獎勵，已接種兩劑疫苗者可以免費使用多間高級健身室。

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上海邀SNH48親手蓋章 吸引粉絲打針

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前建議，邀請近日大熱的男團MIRROR成員姜濤鼓勵市民打針。而上海虹口區早前亦已邀請女團SNH48擔任公益宣傳大使，並以成員親手蓋章作招徠，吸引粉絲接種疫苗。

▼林鄭與司局長接種科興疫苗▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼