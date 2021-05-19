新冠疫苗｜公民力量倡辦大抽獎谷針：每周送500萬　設4日疫苗假期

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-19 16:19

本港新冠疫情近日放緩，但新冠疫苗接種率一直處於低位，截至5月18日，有119萬人接種了第一劑疫苗，即接種率只有約17%。新民黨及公民力量今（19日）到政府總部請願，要求政府提供更多誘因鼓勵市民接種疫苗，包括舉辦疫苗大抽獎，讓完成疫苗者參與抽獎，每星期抽獎一次，限時兩個月，頭獎500萬元，並設立過百個細獎。 公民力量又建議，可以考慮加入每人4日疫苗假期、每針派2,000元消費券等作為接種疫苗獎勵，並設立疫苗出行便利機制，在注射疫苗後可以恢復與內地通關，豁免或減少隔離日數等，甚至推廣至其他地方的旅遊氣泡。

倡接種後可享多項便利 如境內遊、飲食、娛樂等

新民黨副主席、公民力量主席潘國山建議，政府可設立疫苗出行便利機制，為已接種疫苗者提供更多便利，例如本港境內的旅行團、食飯、娛樂等。新民黨執委甘文鋒表示，現時很多市民擔心對疫苗過敏，故遲遲未接種。他建議應優化疫苗過敏安全診所，包括盡快落實增加診症節數、增加市民對相關服務的認知，同時政府加強疫苗教育及宣傳，以提高市民信心。

因應現時新冠疫苗保障基金的門檻較高，需專家判定因接種疫苗後出現的嚴重異常事件，才可申索，新民黨及公民力量建議可設立恩恤計劃，為因疫苗輕微過敏而未能上班者，提供補償。

▼林鄭與司局長接種科興疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼