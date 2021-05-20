劃一法定假期　勞聯倡政府3年內完成　中小企反對：10年較易應付

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-20 10:41

立法會正審議分階段將目前12日法定假期逐步增至17日，與公眾假期日數看齊。政務司司長張建宗昨日「拉票」，指若立法會順利通過《僱傭條例》修例，明年佛誕就會是首個新增的法定假日。 勞聯主席林振昇表示，政府打算花十年時間逐步增加假期，時間太長，建議3年完成增加5天假期，預料大部分企業都能負擔，而且僱主無需要刻意為新增5天假期招聘人手。 香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，堅決反對「三年方案」，認為操之過急，反而政府建議的分10年增加、每兩年增加一日可以接受，「會較易應付」，而且保安、飲食、清潔等工作無法壓縮，僱主甚至需要雙倍薪酬請人頂替。

林振聲昨日向政府請願，要求盡快將12日法定假期增加，與現時17日的公眾假期看齊。（資料圖片／黃寶瑩攝）

林振昇今早（20日）在電台節目指，現時本港有三成勞工只有勞工假，較放公眾假期的人一年少放5日，以前線、基層的工種為主，他們工資本身已較低，假期還比別人少。他矛形容，年輕人若有朋友在復活節有假期，自己卻無假放會感覺不好。

勞聯建議港府壓縮至三年內，讓法定假期追上公眾假期。他解釋，增加的5日假期只是圍繞佛誕、聖誕及復活節的三個假期，認為增加法定假期既是上年初政府的十大民生措施之一，欲解決社會矛盾及不公平的情況，「為何仍要十年？」

至於此需求會否對資方打擊很大？林振昇認為，僱主當然面對疫情打撃，但強調其三年方案亦是按步就班，到2024年才全部落實，相信疫情「清零」後，本地經濟發展穩定、好轉的情況下，大部分企業都可以負擔。他又指，認為政府計算每新增一日假期就會令僱主多花6億多元開支的估算是高估了，因為僱員放假，不代表需要招聘人頂替，可以在人手調配上處理。

劉達邦：保安、清潔等工作無法壓縮 攤分十年可減負擔

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，三年方案操之過急，而攤分10年可每兩年增加一日，可減輕僱主負擔。他指，文職工作的確可以壓縮，但保安、清潔等工作無法壓縮，甚至需要用雙倍薪酬請人頂替，又指香港已不是由工業為主力，認為三成勞工影響已屬很少，如果慢慢追近公眾假期，可盡量減少衝撃。

劉達邦解釋，僱主主要面對金錢與人手的問題，因為有行業可轉嫁花費至消費者，例如保安業向政府投標時可以上調開價，但亦有些不可這樣做。一旦立法會內建議三年內追平公假的修正案獲通過，他擔心有行業會請不到人，業內亦需要培訓人手。