李慧琼促政府與內地及澳門商通關　倡設配額、大灣區先試行

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-20 13:34

《香港01》日前獨家報道，上周六（15日）衞生防護中心公布一名4歲男童確診，患者是何文田漢師幼稚園（龍總）的學生，然而經過分析後，樣本完全無新冠病毒的基因，懷疑樣本受到感染，或將弱陽性當成了陽性個案。如果將此個案除名，代表香港已經連續26日無源頭不明個案。 民建聯主席李慧琼今（20日）表示，香港疫情持續平穩，期望政府盡快與內地和澳門政府商討通關安排。她建議政府可考慮以先導計劃恢復通關，包括設立配額和優先讓已接種兩劑疫苗的市民申請。

民建聯主席李慧琼。（羅家晴攝）

認同先開放大灣區再貫通全國

被問到每日配額的數目，李慧琼稱要待三地政府商討，明白難以一下子全面開放，要讓各方接受。但她強調期望會有合理的配額數目，讓有商務和家庭需要的市民申請，同時她認為政府應將通關和打疫苗連繫起來，讓更多市民接種疫苗。

對於先開放大灣區再貫通全國，李慧琼認為是可行的做法，她稱現時最迫切的是家庭和商務需要，若先開通大灣區相信可滿足大部分市民的期望，強調設區域、配額先行等方式可行。

至於有說法認為返回內地需由專車定點往返，李慧琼認為不是最理想的方案，但強調任何事都要「一步一步來」，如能爭取多一步就一步，總好過打不通這個關口。