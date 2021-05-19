港料26日無源頭不明確診　蔣麗芸促內地通關　陳凱欣倡設熔斷機制

撰文： 鄭寶生 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-19 23:13

《香港01》今天（19日）獨家報道，上周六（15日）衞生防護中心公布一名4歲男童確診，患者是何文田漢師幼稚園（龍總）的學生，然而經過分析後，樣本完全無新冠病毒的基因，懷疑樣本受到感染，或將弱陽性當成了陽性個案。如果將此個案除名，代表香港已經連續26日無源頭不明個案。 就在香港與新加坡旅遊氣泡再度延期之際，社會關注香港與內地、澳門何時通關。立法會衞生事委員會主席、民建聯立法會議員蔣麗芸就認為，既然現時已無大爆發，港府是時候加緊與內地商討早日通關。 食物及衞生局前政治助理陳凱欣認為，政府現時應有條件與內地商討通關，她建議在兩地通關後，政府應仿傚航班「熔斷機制」設立指標，若有一定數目的確診個案則暫停通關，增加機制透明度。

蔣麗芸表示，持續一年多的新冠疫情，影響不少兩地來往頻繁的人士，包括中港家庭、廠商及有兩地業務的人士。現時入境廣東省人士需要集中隔離14天後，再要社區管理7天，合共21天檢疫安排，令上述人士無法恢復正常往來。

倡已打疫苗兼具陰性證明 可免檢疫往返中港

近月香港已再無大規模爆發，而且亦有一定數量港人注射疫苗，蔣麗芸認為是時候與內地商討放寬檢疫安排。她建議，可以有序放寬免檢疫通關，首先照顧在內地設廠及有投資的人士，已完成注射疫苗後，持有72小時核酸檢測陰性證明者，即可免檢疫往返中港。

至於其他人士，蔣麗芸指考慮到放寬初期文件處理、交通安排等需要較長時間，可以設下每日名額，如每日1萬人，讓上述內地有投資的人士以外，其他已完成注射疫苗的人士，只要持有72小時核酸檢測陰性證明，就可以往返中港旅遊、探親。

蔣麗芸進一步建議，政府可以在安排上加快流程，例如在邊境設立臨時檢測站，以特快檢測設備為市民檢測，採樣完成即排隊過關，約15分鐘可知結果，形容此舉可大大便利市民出入。

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台灣爆疫港即收緊措施 蔣：近期港府防疫令人信服

對於港府一直計劃以新加坡旅遊氣泡做「頭炮」，蔣麗芸指應該先易後難，即先與澳門及內地商討通關。她說內地「外防輸入」是怕香港防疫把關有漏洞，但最近港府表現令人眼前一亮，在台灣連日爆發之初，港府就大幅提高抵港者檢疫要求，包括在酒店隔離長達21天。她指近期本港防疫表現令人信服，已無大爆發多時，相信可以讓內地放心，中港兩地應盡早落實通關。

陳凱欣促政府與內地商通關 設「熔斷機制」增透明度

而陳凱欣亦認為，政府現時應有條件與內地商討通關，她建議在兩地通關後，政府應仿傚航班「熔斷機制」設立指標，若有一定數目的確診個案則暫停通關，增加機制透明度。

陳凱欣指，與其與新加坡商討旅遊氣泡，建議政府應先與廣東省商討通關，因現時兩地的工作及旅遊探親全因疫情關係而中止，很多港人都受影響。她又建議在通關首階段可先設一定人數限額，及後再逐步增加，詳情亦要由兩地衛生官員作決定。