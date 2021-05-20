新冠肺炎︱整合通關「6部曲」　疫苗以外仍有一關鍵要素？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-20 20:19

上周六（15日）衞生防護中心公布一名4歲男童確診新冠肺炎，然而港大經過分析後，指樣本並無新冠病毒的基因，懷疑樣本受感染，惹起「假陽性」疑雲；今日（20日）政府專家顧問袁國勇則指，該名男童可能是「真陽性」。 目前最終結果仍然未明，但無論如何，本港疫情大幅放緩也是不爭事實，而如不計算上述存疑個案，香港已經連續27日無源頭不明個案，政、商界近日熱議是否已有足夠條件和內地雙向通關。 現時兩地通關仍未有時間表，但公務員事務局局長聶德權今日表示，相信日後如能通關，接種疫苗也是一個基本條件。本文在此整理往後通關過後，可能需要面對的種種程序。集合多名政、商界人士的意見，認為現時「回港易」計劃下的程序，照搬到日後雙向通關即可，預料涉及至少6個步驟。 除接種疫苗外，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒特別點出，要兩地真正通關，有一項條件也非常關鍵，那就是本港的「港康碼」盡快推出，而且系統須與內地「粵康碼」打通，否則即使通關也難以出行。

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林健鋒：先從大灣區「商務氣泡」做起 再延伸至旅遊

林健鋒表示，目前暫未確認該名4歲男童個案是否「假陽性」，但無可否認，本港和內地的疫情也持續穩定，兩地抗疫工作的成效有目共睹，認為只要香港繼續控制好疫情，有信心通關可在短期內成事。他指，現時要談與內地「旅遊氣泡」可能牽涉的層面較多，比較困難，但認為如果將範圍收窄到「大灣區商務氣泡」，現時中港兩地的條件已相對成熟，可以商討。

具體細節方面，林健鋒建議政府可租用商業機構的直通車，運載合資格人士前往內地，指定須在7日內往返，提供「點對點」的服務；相關人士須在指定範圍內活動，也不得乘坐公共交通工具，這樣追蹤起來都容易一點。「一開始時配額不用太多，比如說一星期1,000個左右，始終是商務，用到的人不一定很多。如果之後兩地情況再好一點，可以再逐步放寬。」

下一步，林認為可推行「點對點旅遊」，開放指定的內地或澳門旅遊景點，讓港人短程旅遊，期間須在指定酒店住宿，同樣要在指定範圍活動。如果情況再理想一點，就可考慮延伸至內地其他低風險地區。他指，較早前向特首林鄭月娥提出大灣區「商務氣泡」的建議，對方的反應正面，相信她會繼續為香港爭取早日通關，但亦明白到要通關始終須雙方同意。他亦相信，只要香港疫情控制得好，內地方面也樂意和香港談通關安排。

廠商會史立德：爭取「點對點」大灣區商務氣泡

中華廠商會會長史立德亦指，「點對點」的大灣區商務氣泡是現時商界的重點訴求，認為已打兩針、產生抗體的人士，如能免檢疫往返大灣區城市，對重啟經濟有相當的幫助。他建議，初期的名額可在每日300至500個左右。史立德指，已向政府反映上述建議，官方目前的態度是「會積極研究」。

「熔斷機制」可行？

前立法會議員陳凱欣昨日建議，在兩地通關後，政府應仿傚航班「熔斷機制」設立指標，若有一定數目的確診個案則暫停通關。據了解，此建議亦獲不少政商界人士認同。

其中一名不願透露身份的資深建制派表示，同意在通關後須設「熔斷機制」，在指定日數內，本地源頭不明個案達某個數字，兩地政府必須即時商討是否叫停，「例如每14日，不多於5個，或者10個（本地源頭不明個案）？有個具體數字，機制更有透明度。」

在內地，「健康碼」是出行的重要工具。林健鋒認為，香港健康碼的系統須先與內地打通，通關才有意義。（資料圖片）

通關涉及「6部曲」

待日後談妥通關，就需注意前往內地的具體步驟。目前通關未有確實時間表，故討論通關程序可能言之尚早，不過亦有其他先例可循。

現時要循「回港易」從內地、澳門回港免檢疫，要先滿足指定條件，例如在回港前14天不曾到過香港、廣東省或澳門以外的地方；是香港居民；持有獲粵港／港澳兩地認可的醫療機構所發出的有效核酸檢測陰性結果的報告（抵達的3日內），等等。林健鋒認為，雙向通關後，使用「回港易」的條件和程序大體可以「照搬」，只不過條件上，可加入「已接種指定疫苗」。

筆者綜合林健鋒的建議，並參考現時「回港易」的程序，日後如中港兩地雙向通關，使用的程序大致上有6個：

- 接種兩劑疫苗，並已過14天 - 通過網上系統預約日期和指定口岸 - 收妥確認短訊 - 過關前24小時內，將該陰性報告、疫苗接種紀錄傳送到電子健康申報系統，取得綠色二維碼 - 過關 - 使用健康碼程式，在指定區域內停留

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

指健康碼系統必先互認 否則通關亦難以出行

不過林健鋒提醒，要與內地雙向通關，除接種疫苗外，也有一個重要的條件，那就是本港的「港康碼」，須盡快與內地的「粵康碼」打通系統。他解釋，現時在內地要使用當地的健康碼程式，否則連出行都成問題，因此系統必須先打通，讓內地也可得悉本港使用者的健康資訊，通關才有意義。

創新及科技局局長薛永恒去年曾表示，香港健康碼在技術上已準備好，疫情放緩就可推出。不過林健鋒指，至少現時仍未聽到政府方面公開宣布系統已打通，因此認為政府必須加快。