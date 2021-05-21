新冠疫苗｜林健鋒推動商界提供獎賞「谷針」　送機票酒店自助餐

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-21 17:06

本港新冠疫苗接種率一直偏低，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，正推動工商界向已接種疫苗人士提供獎賞，包括免費機票、酒店住宿、自助餐及主題樂園入場券等，目前海洋公園、昂坪360及港鐵等機構表示支持計劃。 另外林健鋒建議，政府可向已接種疫苗的市民「加碼」派發電子消費券或持續進修基金，鼓勵市民接種。他又指，目前香港疫情穩定，正是與內地通關的最佳時機，希望可盡快推行粵港澳大灣區商務氣泡。

海洋公園、昂坪360均支持計劃 戲院承諾送戲飛

林健鋒指，香港目前疫苗接種率只得18%，較內地、歐美等地為少，情況不理想，因此正推動工商界提供優惠計劃，送出免費機票、酒店住宿、自助餐及主題樂園入場券等奬品。他稱，海洋公園和昂坪360均表示願意送出獎品；酒店業界樂意提供免費或優惠的Staycation套票；有娛樂界願意送出電影門票，以及港鐵願意送出儲值車票。

林健鋒稱，他亦曾聯絡寰亞、英皇等娛樂公司，認為業界對計劃反應正面，會盡快開展計劃。他建議機管局將早前斥資20億元預購的50萬張機票，送給已接種疫苗的市民，前往疫情受控的內地省市或亞洲地區，並指機管局對有關做法持開放態度。

林健鋒認為，政府應該更積極提供接種疫苗的誘因，例如「加碼」派發電子消費券及持續進修基金，或容許已接種兩針疫苗的市民一次過取得5,000元電子消費券。

倡大灣區商務氣泡 讓完成接種商務客點對點通關

他指出，香港疫情穩定，已連續28日沒有源頭不明個案，開啟大灣區商務氣泡的條件漸趨成熟，建議容許兩地經商人士，接種疫苗14日後，可免隔離來往大灣區城市，途中須乘坐專車，點對點前往目的地。他希望第二步可爭取開放點對點旅遊氣泡，例如香港來往澳門和肇慶七星岩等。