公民黨中西區議員黃健菁今宣布　因健康理由辭任　不再參政

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-21 19:18

將區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今日（21日）正式刊憲及生效，再有民主派區議員辭任。 公民黨成員、中西區區議員黃健菁今日（21日）在facebook宣布，因健康理由辭任區議員，指去年12月醫生已建議她必須暫停工作，惟因區務繁忙，亦希望為社區服務到最後一刻，所以一直未有行動，但現時身體狀況仍未見好轉，決定辭任區議員職務，不再參與政治或地區活動，專心休息。

公民黨成員、中西區區議員黃健菁5月21日在facebook宣布，因健康理由辭任區議員。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫生12月已勸暫停工作

黃健菁表示，自去年上任後，身體狀況一直欠佳，去年12月醫生已建議她暫停工作、多加休息，才可有康復的一天。惟因區務繁忙，希望能盡力為社區服務到最後一刻，所以一直未有行動。但經歷5個月，身體狀況仍未見好轉，決定辭任區議員職務，並宣布辦事處會於本年6月1日起關閉。黃健菁更指，會於同日起不再參與政治或地區活動，專心休息。

黃健菁指，自2015年，以「居民關注組」身分一直在堅摩區就不同的社區及規劃議題發聲，誠心感謝堅摩區的街坊、義工、友好及民主派的議員一直以來的支持及幫助。（資料圖片）

黃健菁指，自2015年，以「居民關注組」身分一直在堅摩區就不同的社區及規劃議題發聲，包括爭取保留加多近街公園、西環碼頭公共空間等。她誠心感謝堅摩區的街坊、義工、友好及民主派的議員在2019年的區議會選舉的支持，協助她當選成為中西區區議員。亦感謝選舉後幫助過她的義工、共事過的議員和同事、助理及黨友。黃健菁感慨表示，對於能夠為社區服務，深感榮幸，抱歉未能完成任期，希望各位街坊、中西區區議會的戰友及公民黨黨友體諒。