梁振英：若能為國家、為香港服務　在任何位置都非常樂意

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-22 16:42

全國全國協副主席、前特首梁振英今（22日）出席港台新節目《談規劃論選舉》，討論有關全國十四五規劃及完善選舉制度的問題。被問到會否參選下屆特首選舉，梁表示「在任何位置，若能為國家、為香港服務，都非常樂意」。 梁振英認為，社會大眾在選擇行政長官時，應該選擇一個有能力認清香港發展形勢及地位的行政長官，利用地方上的優勢、機遇，配合國家發展，改善民生、經濟及社會，協助香港趨吉避凶。

梁振英在節目上解釋愛國者的定義，應要認同及尊重民族，維護國家利益及安全。（資料圖片）

梁振英在節目上解釋愛國者的定義，應要認同及尊重民族，維護國家利益及安全。他認為，有人要求他國制裁自己國家是匪夷所思，治理香港的人必須認同及維持一國的原則。

談國家安全或「一言堂」 房屋民生問題可有不同看法

選舉制度改變後，不少人擔心議會變成「一言堂」，泛民主派的參選資格被扼殺。梁振英指，將來的議會在維護國家主權、安全、發展利益方面，可能是「一言堂」，但對於房屋、貧富懸殊等問題上，相信會有不同看法。改制後可確保政府施政更高效率，不會再有人「拉布」，阻礙政策通過，而行政、立法機關仍會互相配合，同時互相制衡。

主持人林大輝指，社會上為數不少的人不認同新的選舉制度，特別是泛民主派支持者，詢問梁振英如何提升市民的歸屬感及認同感，梁指政府要做出成績來，向社會展示完善制度後的好處及發展優勢，鼓勵現屆政府在未來1年多的時間繼續努力。

林大輝指，香港未來發展與十四五規劃息息相關。梁振英表示，理解香港人對規劃感到陌生，因為香港的制度上沒有五年規劃，應高度重視鄰近地區如廣州、深圳的發展，提升香港的國際金融、航運的地位及業務，如飛機融資，發展新的金融產業。