梁振英牽頭基金求披露失德教師資料　教育局指紀律聆訊閉門如警察

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-20 18:59

前特首梁振英牽頭成立的「803基金」，要求教育局公開專業失德教師的資料，遭局方拒絕，基金要求法庭覆核局方決定，高等法院今日（20日）聆訊。基金的代表提出，有關失德行為包括挑起對國家或機構的反感、支持反國安法活動等，公開有關學校及教師等的資料，可以令家長知道學校如何處理專業失德的教師，以便他們決定是否讓子女入學，又指公眾及家長均有知情權：局方卻回應稱教師的紀律聆訊非公開，有如警方的紀律聆訊，教師會期望資料保密，即使只公開校名，也可能做成標籤效應，對校方亦不公平。法官押後裁決。

申請人為803基金有限公司，答辯人為是教育局局長。

家長知情可決定是否讓子女入學

申請方指，孩子為容易受影響的一群，依賴教師灌輸正確的價值觀，這對於塑造一個怎樣的社會有關，公眾及家長都有權知道專業失德教師是否仍適合任教。公開有關學校等的資料，可以令家長知道學校如何處理專業失德的教師，以便他們決定是否讓子女入學。

指失德行為支持反國安活動

申請方提到，教育局最近提交予立法會的文件顯示，有關失德行為包括挑起對國家或機構的反感、支持反國安法活動等，但教育局仍堅持不透露涉事教師身份、任教學校及失德情節。

指局方可查詢涉事人的意願

對於教育局聲稱要維護學校與教師的和諧關係及信任，不希望引起公眾爭議，申請方認為，只依靠局方判斷，按情況撤銷有關教師的做法不合理。申請方認為，局方應該詢問涉事的教師及學校是否同意公開，若不同意的話，再考慮是否涉及公眾利益，從而決定是否公開資料。不過，局方從未向涉事人士查詢他們是否願意公開。

涉紀律聆訊不一定出現保密關係

申請方認為，即使事件涉紀律聆訊，局方與涉事人士之間也不一定自動出現保密關係，局方也要考慮事件是否已在公開渠道被披露等，質疑涉事人士是否合理地期望會有私穩保障。

披露校名會造成標籤效應

教育局的代表卻稱，教師身分等資料屬於個人資料，受到私隱條例保障，公開資料或會引起「起底」問題，即使只是披露校名，也會造成標籤效應，而且涉事教師有機會已經離職，這會對學校不公平。

紀律聆訊非公開資料保密

局方再反駁，紀律聆訊屬於非公開，不容公眾或傳媒旁聽，教師也會期望其個人資料不會外洩及保密。再者，相關教師接受紀律處分後，或仍留在原本的學校任教，公開他們的資料或會影響其工作及形象。

指警方紀律聆訊亦非公開

對於申請方稱聆訊應公開，以令涉事教師等資料得以曝光，局方稱法例規定教師紀律聆訊不會公開，正如警方的紀律聆訊，情況與醫生、會計師的紀律聆訊不同，兩者不能作比較。另外，本案明顯涉及保密情況，在這如此明顯的情況下，局方不一定要向涉事人士查詢是否願意披露其資料，否則便會令局方負上行政重擔。

案件編號：HCAL1969/2020