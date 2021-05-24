沙半山手記｜三朝元老邱騰華　為何屢成建制派打小報告對象？

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-05-24 07:00

先後事奉曾蔭權、梁振英、林鄭三朝內閣的邱騰華，官場足跡好似由下亞厘畢道行到去添馬CGO「咁鬼長」，本來在求才若渴當下，應可大展鴻圖，不過，沙半山持續嗅到風聲，Edward飽遭建制派打小報告，連建制派大佬譚Sir原本想做魯仲連，嘗試調停，誰知最終他還加入齊齊投訴之列，究竟發生什麼事呢？ 事緣沒完沒了的新冠肺炎疫情，對熱愛出門旅遊的香港人，可謂極大煎熬，原本月底啟動的新加坡「旅遊氣泡」，又一次因為兩地疫情而爆破，彷彿成為魔咒。沙半山聽聞，主事的商務及經濟發展局局長邱騰華亦成為建制批評對象，有人不滿港府大費周章搞「旅遊氣泡」，反而最重要的與內地通關，卻遲遲未有進展，通關至今仍只是口號。 其實，建制內部對邱騰華表現有微言，並非第一日發生，兩年前反修例風波烽火連天之際，屬邱騰華主管的香港電台，不時被批評抹黑警隊、「美化暴力」等等，有資深建制派憶述，曾就港台問題與邱騰華開火，甚至鬧上北京.....

港台問題一向是燙手山芋，捲入政治風波的事件多不勝數，由1997年邀請時任台灣駐港半官方機構代表鄭安國在《香港家書》解釋李登輝的「兩國論」、《頭條新聞》被批評「陰陽怪氣」，到近年英文台記者向世衛提問台灣會籍問題，每每引起軒然大波，建制派不時有聲音要求政府「整頓港台」。

在不少建制派眼中，港台是「官台」，每年動用公帑10億元，應做好「喉舌」角色，而非「出政府糧、倒政府米」，惟港府多年來以《港台約章》、編輯自主等理由推塘，尤其在修例風波一役，建制屢批評港台報道偏頗、肆意攻擊政府及警隊，但主事官員一直耍官腔回應，未有實際行動。

回帶至2019年8月，香港仍是烽煙四起、子彈橫飛，政府雖已宣布暫緩修例，但未能叫停示威活動，各界都關注事件如何「收科」。沙半山聽講，行政會議當月與各界人士午宴，林鄭與問責官員齊齊出席，席間有人問同枱的邱騰華：「香港電台搞成咁點得呀，你哋要搞搞佢喎！」豈料邱騰華反唇相譏，「我畀10億你，你搞掂佢吖」，更著他找通訊事務管理局及廣播處長處理。

一個月後，港府舉辦「一帶一路」高峰論壇，邱騰華擔任主講嘉賓，一班港區人大、政協都有出席，席間有人叫邱騰華過來談談港台問題，但邱僅重覆之前論調，又反問大家知否「大台」收到多少投訴，隨即起身走人，席上建制派大為惱火。

有人即場著一名律師背景的建制派，起草聯署信投訴，「除了寫給特首外，副本亦有抄送給張曉明（時任港澳辦主任）及王志民（時任中聯辦主任）」，最後約有20多人參與聯署。沙半山獲悉，全國人大常委譚耀宗知悉事件後，曾私下找邱騰華平息風波，但在雙方會面後，譚Sir僅說「加埋我個名落去（聯署信）」，建制陣營之不滿，可想而知。

不過，即使投訴信直送添馬艦，但據知情者所講，林鄭月娥大約於一個月後回信，卻只重複政府既有立場，未有回應他們的「建議」。

邱騰華。（資料圖片／歐嘉樂攝）

兩年之後，香港政治環境已經翻天覆地，以往不敢碰的議題，彷彿一下子都不成問題，君不見李百全今年3月上任後，已經手起刀落，昔日港台之種種「問題」，已不復在。有高官向沙半山直言，國安法不止震懾示威者、反對派，亦為特區政府施政「壯膽」，掃除不少障礙難關。

不過，有政界中人亦為邱騰華說好話，指港台問題一向不易處理，稍一不慎又要背負「打壓新聞自由」之惡名。俗語有云「行運醫生醫病尾」，邱騰華早前已公布港台的管治及管理檢討報告，提出引入新的編輯管理機制，由廣播處長及港台高層人員組成「編輯會議」，確保節目符合《約章》等要求，李百全大概是負責操刀手術的醫生。