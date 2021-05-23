海外醫生︱張建宗：增加人手具迫切性　籲醫生組織理性務實看待

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-23 09:36

政府將於6月2日向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，建議容許在海外讀醫、取得專科資格的香港永久性居民，以特別註冊形式於公營醫療機構工作5年後，在港取得正式註冊醫生資格，認可院校名單由特別註冊委員會制定，三年一檢。 政務司司長張建宗今日（23日）於網誌撰文，指本港有迫切性增加醫生人手，單靠本地培訓難以滿足需求，呼籲社會各界及醫生組織以客觀、理性及務實的態度處理醫生人手不足的課題。

指單靠本地培訓不足以應付需求

張建宗指，本港醫生人手嚴重短缺，公營醫療系統長期超負荷，專科服務輪候時間頗長，部分需求殷切的服務輪候時間超過兩年，醫護人員疲於奔命，影響醫療服務的質素，政府不能坐視不理，希望立法會及社會各界全力支持草案。他提到，現時公營醫療醫生人手短缺尤其嚴重，2020年醫管局和衞生署欠缺共710名專科醫生和準專科醫生，隨著本港人口急速老化，以及市民對公營醫療服務的需求持續上升，醫生人手短缺的問題若不解決，受苦的只會是廣大市民，尤其是基層和長者。

張建宗表示，政府在過去十年已不斷增加兩間醫學院的醫科生學額，然而訓練醫生需時，擴張醫學院培訓容量亦有實際局限，因此不能單靠增加本地學額去解決醫生人手問題，有迫切需要為合資格的非本地培訓醫生另闢途徑，讓他們只要符合特定條件，便無須通過執業資格試，亦能夠在香港取得正式註冊資格。他強調，政府已採取並會繼續推展各項措施以加強公共醫療服務，包括挽留醫管局醫生、促進公私營協作計劃、通過兩個「十年醫院發展計劃」提升硬件設施、推動基層醫療等。

最後張建宗提到，政府銳意改善本港醫療體系和服務，但硬件與軟件的提升，也要有足夠的醫護人手配合，因此增加醫生人手在短、中、長期來說都有其重要性、必要性及迫切性。他希望，社會各界及醫生組織以客觀、理性及務實的態度處理醫生人手不足的課題，從香港整體利益出發，讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在港執業。