海外醫生．陳肇始訪問｜熱門專科培訓搶手　回流醫生暫無份

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

政府推出「特別註冊」制度，並以提供專科培訓吸引在海外讀醫的港人回流。食物及衞生局局長陳肇始接受訪問時提到，本港有多個專科學院包括內科及急症專科等都有空缺，海外醫生可以填補位置以增加專科醫生人手，但亦得悉外科、骨科醫學院培訓名額不多，暫時只會培訓正式註冊醫生，會跟醫院管理局及醫學專科學院商討，研究擴大至回流生。

延伸閱讀：

海外醫生．陳肇始訪問｜盼趕及明年7月收申請 趁勢吸新批畢業生

本港醫生人手短缺，專科醫生尤甚。食衞局局長陳肇始提到，部份專科學院培訓名額多，包括內科、急症科、兒科及家庭醫學專科等，樂意培訓海外醫生，「唔係淨係收專科醫生，Junior（年資淺）啲都願意收，你接受培訓嘅或者你考咗中期試嘅，其實佢哋都願意，因為佢哋嘅位比較多，現階段有位嗰啲都fill（填補）咗先啦，因為都係為市民服務。」

海外醫生是經「特別註冊」來港，未有正式註冊，外科醫學院及骨科醫學院都要求有本地正式註冊的醫生才合資格接受專科培訓。陳肇始亦得悉情況，會繼續跟相關醫學院商討，當「特別註冊」制度推出時，是否有空間改變。

外科醫學院網站提到，要得到香港醫委會正式註冊，才可以申請專科培訓訓練。（外科醫學院網站）

部份專科培訓名額僧多粥少，當局沒有優先讓本地醫生先得專科培訓。陳肇始稱「唔係優唔優先問題」，因為名額是由醫管局及醫專決定，每年數目都會有調整，又表示「本地醫生一畢業都會比佢哋揀都會優先。」

海外醫生或可培訓本地醫生 變相增加培訓名額

被問到假如只有一個空缺，本地醫生及海外醫生都想報讀，會否取錄本地醫生，她表示難以定論，並且是由僱主決定，強調本地醫科生畢業時就有大量培訓名額，供他們選擇，而部份回流海外醫生亦可能已經具備專科資格，甚至可以培訓本地醫生，變相增加培訓名額。