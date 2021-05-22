海外醫生｜楊永強：業界過份憂慮　回港醫生未必多　有制度監察

撰文： 黃偉倫 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-22 10:52

醫生短缺問題困擾本港多年，政府拋出「特別註冊」修例建議，豁免海外醫生考試，符合條件後便可在香港正式註冊，6月初在立法會首讀。建議引來部分本地醫生不滿。 前香港衛生福利及食物局局長楊永強今早（22日）於商台節目表示，本地醫生毋須過份擔憂，認為回港醫生數量未必多，部分人才於牛津、哈佛等名牌大學畢業，習慣、培訓與香港不同，於當地完成實習後亦未必想返港。他又稱，政府可隨時調整招聘人數，亦會有制度監測質素，形容業界過份擔憂。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

政府建議，開闢新路徑引入醫生，豁免海外醫生考試以特別註冊形式在港工作，不過申請者必須是香港永久居民，獲頒已承認的醫學資格，並於所在國家已註冊成醫生等。楊永強於商台節目《政經星期六》表示，措施有助緩減人手短缺問題，但幫忙未必大，回港的醫生未必多。

他表示，有不少身處海外的香港醫療人才，或於牛津、哈佛等名牌大學畢業，不會即時回港，先於當地完成實習。雖有部分人可能因家庭因素回港，但有更多因習慣、培訓不同，未必有意回港。

港府可控制聘用的海外醫生人數

楊永強表示，醫學界毋須過於擔憂，政府可控制招聘人數，「唔係任佢入嚟」，即使承認其資格、學歷，也不代表必定引入，招聘時亦會有監察制度，了解申請者學歷、工作表現等，認為質素有一定保證。

社區組織協會幹事彭鴻昌同樣認同當局引入海外醫生，他認為，做法有如將醫學院置於海外，有需要時再引入，制度有彈性，而且相信醫管局不會聘用無能力的醫生。

楊永強認為，未必有太多海外醫生回港。 （資料圖片／鄭子峰攝）

彭鴻昌認為，醫護人手是解決醫療問題不可或缺的一環，現時公營醫院專科門診輪候時間長，曾有單親母親求助指，去年中發現心臟有毛病，卻需輪候到2023年11月就診，現時一直擔心身體出現問題，曾數次到急症室求醫，但又無經濟能力到私家診所。

楊永強表示，在其就任局長時，認為輪候12個星期已不可接受，至少要先讓病人就診，得知是否有大問題，先悉除其疑慮。

楊︰未經過考試醫生質素不代表差

現時制度下，設「有限度註冊醫生」，獲批准的海外醫生同樣毋須應考執業試。楊永強認為，即使有考試制度也未必有質素保障，而且未經過考試的醫生，質素不代表差，例如港大醫學院院長梁卓偉正是有限度註冊。對於內地醫生是否有足夠質素，他表示未有評估，不過內地亦有不少水平高的醫生，認為應由政府設立的委員會決定是否合符資格。

彭鴻昌認為，即使現時醫生人手沒有流失，全港醫生數量仍然不足。（馬煒傑攝）

彭鴻昌在節目後表示，即使現時醫生人手沒有流失，全港醫生數量仍然不足，不能解決現有醫療問題。他認為，除了中大與港大畢業生，亦應放眼全球，估計每年有過千港人在海外接受醫學培訓，只要標準與本港相近，能確保醫生質素，便可考慮讓海外培訓醫生直接回港，而放寬非本地醫生來港的方案亦值得考慮。