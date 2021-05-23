回港易一度叫停　聶德權認信息混亂會檢討：未來3個月是通關關鍵

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-23 14:12

衞生防護中心昨日下午一度宣布，因應廣州市荔灣區出現病例，將廣東省列入「中風險地區」，暫停廣東省港人經「回港易」計劃返港。惟政府同晚改口，指廣東省並未被列為「中風險地區」，「回港易」計劃維持不變。 公務員事務局局長聶德權今（23日）出席電視節目後表示，現時廣東省荔灣區被列入「中風險地區」，強調廣東省整體不屬於「中風險地區」，重申「回港易計劃」維持不變。聶德權稱，對於昨日引起混亂情況，政府會總結經驗，向市民解釋清楚。他強調，政府要考慮公共衛生及措施是否合符比例等原則，決定是否維持「回港易」計劃。 他又指，未來3個月是通關的關鍵，而接種率是能否通關的考慮因素之一。

聶德權稱，疫苗接種計劃展開三個月，至今有210萬人接種疫苗，其中124萬人已接種首劑疫苗，佔全港16歲以上人士的19%。（資料圖片）

疫苗接種與社區建立屏障仍有大距離

本港疫情有放緩跡象，聶德權在節目《講清講楚》中表示，疫苗接種計劃展開三個月，至今有210萬人接種疫苗，其中124萬人已接種首劑疫苗，佔全港16歲以上人士的19%。聶德權認為，現時接種率與社區建立免疫屏障仍有大距離，強調當局會起動各界鼓勵接種。

對於各界提出不少鼓勵市民接種疫苗計劃，如向市民提供優惠折扣等。聶德權稱，歡迎各行各業推動措施鼓勵市民或員工打疫苗，認為這些都是肯定、支持和鼓勵，不應將其標籤為負面情況。但他強調，若有關鼓勵涉及運用公帑，就應該要審慎處理。

聶德權強調，通關決定權在內地政府，相信對方會視乎本地疫情、處理零星爆發能力以及接種率。（資料圖片）

聶德權：疫苗接種率低香港處不利位置 通關決定權在內地

被問到本港接種率是否要達至六至七成，才能與內地恢復通關？聶德權稱，本港正踏入有望「清零」階段，已經與內地保持溝通，但他認為若接種率仍緩慢增加，香港會存於不利位置，因接種率低同時放寬社交距離，以及通關增加跨境人員往來，將導致外來輸入風險高，有爆發的機會。聶德權強調，通關決定權在內地政府，相信對方會視乎本地疫情、處理零星爆發能力、接種率等。

局方早前提出，本月底起前線公務員可接種疫苗取代定期檢測。聶德權稱，現時各政府部門首長正劃分前線公務員名單，有關公務員可用打針替代定期檢測，他稱希望公務員有意識和責任接種疫苗。被問到官校老師是否前線公務員，聶德權稱，現時仍未掌握名單，各部門首長仍在處理中。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼