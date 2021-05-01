新冠肺炎｜聶德權駁「谷針」論　須靠疫苗脫疫情　長期病患要打針

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-01 09:32

本港新冠肺炎疫情持續，東涌映灣園悅濤軒第11座出現兩宗源頭不明變種病毒個案。公務員事務局長聶德權今日（1日）於商台節目《政經星期六》表示，本港疫情一直反覆，「一波未平，一波又起」，需依靠疫苗脫離疫情。他亦指，長期病患者不適合打針的說法不正確。由於長期病患的長者感染風險較高，確診後的病情較為嚴重，所以世界各地均優先為長者接種。 對於有政黨早前質疑政府為「谷針」推出疫苗氣泡新措施，聶反駁，外界需反思該質疑是否正確，強調香港需依靠疫苗脫離疫情。

聶德權表示，公務員擁《基本法》及效忠特區政府是天經地義。(資料圖片)

反問接種疫苗後放寬措施「咩問題呢？」

疫苗接種計劃開展得如火如荼，「疫苗氣泡」計劃亦於日前展開，民主黨早前質疑政府為了「谷針」推出新措施。聶德權認為，外界需反思該質疑是否正確，「我覺得我哋要靜一靜，諗一諗。」 他解釋，本港疫情一直反覆，「一波未平，一波又起」，需依靠疫苗脫離疫情。

聶亦指，放寬出外遊遊、社會限聚措施等，為大眾期望的事，認為若市民接種疫苗產生保護力後，放寬措施並無問題，反問「所以放寬有咩問題呢？」他又重申，疫苗接種為保護家人及經濟恢復，「到有爆發嘅時候唔使一刀切，希望大家識得分辨。」

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長期病患長者感染病毒病情嚴重 倡考慮接種

至於坊間因擔心接種疫苗後出現副作用，甚至死亡，而不願接種疫苗。聶德權表示，截至4月25日，不同程度的異常事件報告，只佔總劑量係0.17%。而接種疫苗14日內的死亡報告，只佔總劑量係0.001%。但他強調，該批死亡事件與疫苗無關，專家審視後亦認為沒關係。

聶續指，疫苗由緊急使用至今，已累積了不少數據，但他認為「歪曲嘅訊息會傳得好快」，因此會努力向市民提供正確的消息。他特別提到，長期病患者不適合打針的說法不正確。由於長期病患的長者，感染風險較高，確診後的病情較為嚴重，所以世界各地均優先為長者接種。「依家有個諗法係長期病患唔適合接種，其實唔係，正正長期病患先要接種疫苗。」

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