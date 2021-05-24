邵家臻：近12萬人聯署籲懲教改善待遇　嘆在囚者「坐住都蒸出油」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-24 11:11

近日天氣持續酷熱，由前立法會議員邵家臻發起的關注因權組織「石牆花」，日前發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，並促請懲教署改善，聯署已於昨日（23日）凌晨達到10萬的目標。 邵家臻今早（24日）在港台節目上表示，在囚者在盛夏期間猶如「蒸籠中的小籠包」，坐著也會「蒸出油」，認為懲教署可通過一些簡單的行政措施，如容許多洗澡、提供已冷卻的飲用水、容許親友提供退熱貼等，改善在囚者於監獄內的狀況。

指提供室溫水理應不會很困難

邵家臻指，截至今早8時聯署已有119,918人響應，昨日他已去信懲教署署長要求見面。對於署方早前回應會加裝「牛角扇」，邵家臻指，其實已是很久以前答應的事，而且行政程序需時，遠水難救近火，認為有些措施短期內可做，例如容許親友探訪時帶同退熱貼、提供不熱的飲用水等。

他指，自己因佔中案在囚期間，曾向長官反映夏天時可否提供不熱的飲用水，有較高級的教官召見他，質疑「凍又話我畀生水你飲，熱又嫌太熱」，但邵家臻認為，熱水和生水之間應有更佳的選擇，不用一刀切，提供室溫水理應不會很困難，在囚人士亦未至於分不清所飲的水是否經過煮沸。

他又提到，有一些行政措施署方可輕易做到，如在夏天容許在囚人士多洗一兩次澡，因現時每日只容許洗一次；容許女囚不用長時間穿長褲，改穿短褲。他指，這些措施不涉太多額外資源，退熱貼等消暑物品也是由親友提供，但就可以更人性化處理。

邵家臻以赤柱監獄為例，指該處已有80年歷史，通風系統的問題存在多年，除非拆掉重建，否則難以改善，又基於保安理由，很多閘都是密封，導致通風不佳，即使有「牛角扇」，也只有約兩成的風能吹進倉中，獄中亦沒有扇可撥，最多只能拿書本、雜誌等撥兩撥。他形容在夏天期間，在囚人士就好比「蒸籠中的小籠包」，坐著也蒸出油，認為懲教署通過簡單的行政措施，就可改善在囚人士的狀況。