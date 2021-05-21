囚權組織石牆花發起聯署　要求懲教署改善監獄酷熱環境　避免中暑

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-21 22:22

本港近日天氣持續酷熱，天文台昨日（20日）更公佈今個月的熱夜，即全日最低氣溫在28度或以上的日數多達7天，打破有記錄以來5月最多熱夜紀錄。囚權組織石牆花今日（21日）發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，要求懲教署改善。 石牆花facebook專頁指，監房的酷熱問題比起牆外世界嚴重得多。基於監房所處的位置，以及建築結構等核心問題，監房的通風系統長期為人詬病，不少在囚人士指，「活在又熱又焗的監房，簡直像蒸籠裡的小籠包一樣」。 不少政界人士亦有參與聯署，包括公民黨主席梁家傑邀請市民聯署，為在囚人士爭取更人道的待遇。

譚得志、尹兆堅、林卓廷均生熱痱

涉嫌違反國安法正被扣查的人民力量副主席譚得志（快必）透露，監房內的酷熱環境「都真係幾難頂下，手指皮膚拗吓都生紅色粒粒」，現時有藥膏，希望可以止痕止癢。另一名涉違反國安法的前立法會議員、民主黨尹兆堅的太太表示，相隔一束束鐵枝和一塊濛濛的膠片，但仍能清晰看到丈夫的皮膚「紅晒一撻撻」，尹兆堅向她表示「入面好熱，出晒熱痱，唯有硬頂」。探訪民主黨前立法會議員的林卓廷的人士透露，每次探監林卓廷第一句都表示「好熱！」，最近更熱到生熱痱，情況令人擔心。

冀可加添防中暑物資 增洗澡次數 改善抽風設備

石牆花表示，歷年來，不少團體、議員、釋囚已提出過許多改善監獄酷熱的方法，可惜懲教署依然無動於衷。現再次整合在囚人士及釋囚的意見，提出具體建議，希望懲教署能夠基於人道理由而認真考慮，建議包括新增預防中暑物資，如容許家屬不需醫生證明的情況下，為在囚人士入退熱貼、便攜式電動風扇等；第二，改變現時飲用水全為煲熱滾水的習慣，提供凍水飲用，並容許增加沖涼次數；第三，改造及維修設施，建議頂層及外牆髹上隔熱塗層，以及在倉內增設強力抽風設備，這不單減低在囚人士中暑機會，同時顧及懲教職員的職業安全健康。

石牆花強調，簽名運動是最微小的表態，表明牆內牆外一條心。希望在短時間內能夠收集十萬簽名，交給懲教署，展示香港人對改善獄政的決心，以及保障在囚人士的健康及安全。