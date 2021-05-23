「石牆花」10萬人聯署促改善監獄酷熱環境　將出信邀懲教署長會面

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-23 14:12

本港近日天氣酷熱，由前立法會議員邵家臻發起的關注因權組織「石牆花」，前日（21日）發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，並促請懲教署改善。「石牆花」今（23日）表示，聯署在33小時內已達標，成功收集十萬人的網上簽名。 「石牆花」指，將聯同前立法會議員張超雄及關注囚權團體，去信懲教署署長要求見面，促懲教署以人道理由，立即採取各種舒緩酷熱問題的方法。

囚權組織石牆花前日（21日）發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題。（石牆花fb）

「石牆花」在貼文中引述懲教署回覆指，署方已加裝風力較強的牛角扇，並逐步安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶；同時提及署方正分階段安裝防自殺設計的滾筒扇，本年第三季完成約600個囚室安裝，明年第二季完成共1500個囚室。

「石牆花」稱，加裝牛角扇已是2019年的事，對於滾筒扇在試驗階段已耗時兩年，現在要待下年第二季才完成安裝赤柱監獄內的1500個囚室，「可見署方以『慢郎中』步伐處理十萬火急的問題。」

石牆花建議新增預防中暑物資，如容許家屬不需醫生證明的情況下，為在囚人士入退熱貼、便攜式電動風扇等。（資料圖片/羅國輝攝）

倡提供退熱貼、便攜式電動風扇

「石牆花」建議新增預防中暑物資，如容許家屬不需醫生證明的情況下，為在囚人士入退熱貼、便攜式電動風扇等；改變現時飲用水全為煲熱滾水的習慣，提供凍水飲用，並容許增加沖涼次數；改造及維修設施，建議頂層及外牆髹上隔熱塗層，以及在倉內增設強力抽風設備。

「石牆花」強調，33小時內得到10萬人聯署，足見香港人的同理心和惻隱心，希望署方也能夠將心比心，作出積極和實際回應。



懲教署日前回應指，一直以來持續採取多項措施改善監獄內的羈押環境，當中包括院所內空氣流通的情況。除恆常更換風扇外，亦加裝風力強勁的牛角扇，並按部就班安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶，改善空氣流通。