迪士尼蝕27億破紀錄　邱騰華：難控制成本　冀議員「將心比心」

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-24 15:01

香港迪士尼樂園受疫情影響，上一個財政年度入場人次下跌7成，錄得27億元破紀錄的淨虧損。於今日（24日）立法會經濟發展事務委員會中，有多名議員關注迪士尼的營運情況，指樂園應按收入跌幅削減相應的營運成本。 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，迪士尼每次因應防疫措施關閉樂園，都難以預計何時重開，亦難以控制成本，他希望議員能「將心比心」，理解樂園難處。他強調，樂園目前不需要向政府申請額外撥款。

▼2月19日，迪士尼樂園重新開放情況▼

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邱騰華：暫不需要向政府申請額外撥款

實政圓桌田北辰在會上表示，樂園過去兩年總收入下跌7成半，惟營運開支只減少4成，建議樂園開源節流，按收入跌幅削減相應的營運成本，如市場推廣及營銷費用等有空間再減少。邱騰華指，香港疫情不穩定，樂園不時因應防疫措施關門，政府亦難以制訂硬指標控制樂園成本開支，冀議員能理解。

邱騰華又稱，迪士尼目前透過開源節流及備用資金仍可保持營運，暫不需要向政府申請額外撥款資助。至於由港府及華特迪士尼共同承擔，用以擴建的109億元資金，他強調除非獲立法會同意，否則不會轉為應付樂園開支等其他用途。

工聯會陸頌雄關注，現時樂園因應園內食肆入座率的限制，以致未用盡入園人數七成半上限，問及會否有調節空間。邱騰華稱，由於園內食肆的防疫規定與一般食肆看齊，相信難以作相關調整，強調會再檢視有關情況。

迪士尼行政總裁莫偉庭：無計劃裁減員工

自由黨邵家輝問及，政府會否購買迪士尼門票，以抽獎方式鼓勵市民打針？邱騰華稱，政府當然鼓勵市民接種疫苗，亦歡迎坊間的不同建議，得知不少商界和商會等人士都提出不少意見，強調政府樂於商討有關合作的建議。

迪士尼行政總裁莫偉庭則指，樂園正為員工提供接種疫苗的誘因，如接種疫苗後可享有假期等。他又稱，樂園現時正開源節流，但無計劃裁減員工，期望能盡快通關，吸引更多外地遊客到訪。