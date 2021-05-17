香港迪士尼去年蝕27億元　有史以來最差　入場旅客急挫73%至170萬

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-17 17:50

香港迪士尼樂園表示，去年整個財政年度中有約60%的日子需關閉，酒店亦只能維持有限度服務，全年收入下跌76%至14億港元；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為負15億港元，淨虧損則為27億港元。 迪士尼又稱，本地賓客並不足以彌補海外訪港旅客的顯著下跌，而且限聚令措施亦帶來打擊，需要限制入場人數，去年度入場人次為 170 萬，按年下跌 73%。另外，人均消費亦按年減少18%，酒店入住率按年下跌59個百分點至15%，不過受惠於酒店餐飲及商品消費增長，酒店房均消費上升 22%。

迪士尼今日公布去年度業績，表示全球旅遊業均受重挫，樂園亦因應政府措施，全年有約六成日子需要關閉，酒店亦只可有限度服務，全年收入跌76%，只有14.4億元；EBITDA為負14.7億元；全年淨虧損26.6億元。翻查資料，是自樂園2008年公布盈虧情況以來，虧損最嚴重的一年。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，雖然面對重重挑戰，樂園仍調整營運，以削減開支，包括自去年9月起，每周只營運5日，又向政府申領「保就業計劃」，並採取無薪假等措施，去年總成本及支出跌41%，減至29億元。

▼2月19日，迪士尼樂園重新開放情況▼

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入園人數方面，莫偉庭表示，全年人數約為170萬，按年跌73%，當中75%為本地客，8%來自內地，其餘來自其他地區。他又稱，透過年票擴大本地粉絲群，去年度年票會員人數增加8%。

對於會否裁員，莫偉庭表示，疫情至今未有裁走任何職員，現時亦未有相關計劃，會力保7,000名演藝人員的就業。至於會否需向立法會申領撥款，他指華特迪士尼公司已向樂園提供21億元周轉信貸，樂園在本年度已動用部分信貸，以用作業務需要，毋須再向立法會領撥款。

行政總裁莫偉庭（資料圖片／梁煥敏攝）

全球疫情至今未止，莫偉庭表示，未來表現視乎疫情走勢及防疫措施，現時評論今個財政年度會否持續虧損仍是言之過早。不過他亦稱，本年度上半年的本地客人數，按年增長46%。

莫偉庭透露，今年6月30日將推出全新日間舞台匯演「迪士尼尋夢奇緣」，包括煙火﹑音樂等現正就表演綵排，而且屆時會有新推廣活動，將稍後公布詳情，形容會有驚喜。他又稱，現階段未有計劃加價。